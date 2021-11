'JA SAM VAS NAPRAVIO, JA ĆU I DA VAS UNIŠTIM!' Rat klanova U ZATIŠJU, a od rečenice koju je Kašćelan izgovorio SVI I DALJE DRHTE

Na čelu škaljarskog klana navodno je Jovan Vukotić, koji je robijao u Srbiji. Na čelu suprotstavljene grupe nalaze se Slobodan Kašćelan i Radoje Zvicer.

Kavački i škaljarski klan iz Kotora već sedam godina vode rat do istrebljenja i to zbog krađe kokaina, a prema podacima crnogorskog specijalnog državnog tužilaštva, ukupno je identifikovano i procesuirano čak 245 članova oba klana, prenosi crnogorski Dan, pozivajući se na podatke tamošnjeg specijalnog državnog tužilaštva!

Istražitelji sumnjaju da ove kriminalne grupe imaju mnogo više “vojnika”, ne samo u Crnoj Gori već i u Srbiji, regionu, Evropi i Južnoj Americi, koji su se trenutno primirili.

Podaci tužilaštva

– Podignuto je 13 optužnica protiv 83 osobe koje su pripadnici škaljarskog klana i 14 optužnica protiv 94 osobe koje su pripadnici kavačkog klana – navodi Dan podatke tužilaštva.

Podsetimo, na čelu škaljarskog klana navodno je Jovan Vukotić, koji je robijao u Srbiji. Na čelu suprotstavljene grupe nalaze se Slobodan Kašćelan i Radoje Zvicer.

– Kašćelan je u pritvoru u Spužu od aprila, dok je Zvicer u bekstvu i za njim je raspisana poternica. Njih dvojica se terete za stvaranje kriminalne organizacije, ali i za ubistvo, otmicu i druga teška krivična dela – podseća sagovornik.

Jovan Vukotić navodno predvodi najmanje 105 osoba, dok Zvicer i Kašćelan u svojim redovima imaju najmanje 140 identifikovanih “vojnika”, koji su bili spremni da u svakom trenutku obavljaju najprljavije poslove.

– Pored “škaljaraca” koji su već na optužnicama, protiv njih 22 doneto je šest naredbi o sprovođenju istrage. Takođe, doneto je i šest naredbi o sprovođenju istrage protiv 46 “kavčana” – naveli su iz crnogorskog specijalnog tužilaštva. Kako smo ranije pisali, u ratu dva zavađena klana ubijeno je preko 50 ljudi širom Evrope, a i jedan i drugi klan imali su podugačak spisak za odstrel.

“Uništiću vas”

– Slobodan Kašćelan navodno je stvorio oba kriminalna klana. Kako tvrde upoznati, sve do 2014. postao je jedinstveni klan – škaljarski, ali je te godine došlo do unutrašnjeg sukoba, i to zbog nestanka oko 200 kilograma kokaina iz štek stana u Valensiji. Navodno, Kašćelan je tada oko sebe okupio “škaljarce” koji su mu bili odani i stvorio je kavački klan. Ali ne samo to, započeo je i rat do istrebljenja – podseća izvor i nastavlja:

Tada je, kako se priča, izgovorio rečenicu: “Ja sam vas napravio, ja ću i da vas uništim” i “škaljarcima” poslao poruku “da će sve da ih zbriše s lica zemlje”. Tokom narednih godina ta pretnje je počela da se ostvaruje, likvidirani su brojni pripadnici škaljarskog klana, ali ni oni nisu ostajali dužni.

Smrtonosni niz počeo ubistvom Gorana Radomana

Smrtonosni niz, koji je počeo 2014. ubistvom Gorana Radomana na Novom Beogradu, svoj vrhunac dostigao je 2020, kada je likvidirano četvoro ključnih “škaljaraca”: Igor Dedović, Stevan Stamatović, Alan Kožar i Damir Hadžić, a iste godine izvršen je atentat na Radoja Zvicera u Ukrajini.

– On je preživeo, a zatim je usledila žestoka osveta – kaže izvor i dodaje da je krvavi sukob prekinut ove godine, najpre hapšenjem beogradskog ogranka kavačkog klana, na čijem čelu je Veljko Belivuk, a zatim i hapšenjem Slobodana Kašćelana u Crnoj Gori. Takođe, crnogorska policija je u januaru sprečila likvidaciju Belivuka i Miljkovića u Tivtu, ali i likvidaciju Milića Minje Šakovića, visokopozicioniranog “škaljarca”.