Nastavljena potraga za TELIMA DVE NESTALE ŽENE NA ZGARIŠTU U OBRENOVCU: Ne zna se na koju stranu su BEŽALE OD VATRE, svaki metar se pretražuje

Sedam dana je prošlo od stravičnog požara u kineskoj robnoj kući u Obrenovcu, a agonija oko pronalaženja tela dveju nestalih žena i dalje traje.

Kako je objekat od 600 kvadrata u potpunosti izgoreo, a konstrukcije i krov su oštećeni u velikoj meri, tek juče su se stekli uslovi da spasilačke ekipe uđu u objekat i započnu potragu za telima.

- Postoji mogućnost da se krov uruši, pa se pretraga započinje tek kada se bagerom sklone delovi objekta i raščisti teren - kaže izvor.

Dva bagera od jutros su opet na terenu i nastavljeno je skidanje konstrukcije, koja je do sada sklonjena otprilike do pola, a teren se i dalje sukcesivno raščišćava, javlja naš reporter.

- Nakon što bageri raščiste deo, vatrogasci koji tragaju za telima ulaze u te rasčićene delove - navodi naš izvor.

"Ne zna se kuda su krenule da beže"

Međutim, prema njegovim rečima, i dalje je neizvesno kada će potraga biti okončana i koliko će još vremena biti potrebno da se tela pronađu.

- Ne zna se na koju su stranu krenule da beže, pa se svaki metar pretražuje. Prema rečima radnica, deo do kog se sad stiglo, oko stepenica, mogao bi da bude onaj gde je jedna od njih nestala, ali to nije sigurno - kaže i dodaje da je otežavajuća okolnost i to što je temperatura bila uzrazito visoka:

"Ostaci su praktično kremirani, tako da je veoma teško i vršiti pretragu."

Objekat je potpuno izgoreo, svih 600 metara kvadratnih

Podsetimo, požar se dogodio u četvrtak oko pola 11. U objektu su ostale dve žene, radnica zaposlena u kineskom tržnom centru Valentina Limić i Svetlana Petrović koja je neposredno pre požara ušla da nešto kupi.

Još nije poznato ni šta je uzrok požara, zvaničnih saopštenja o tom još nema, a kako se do sada nagađalo, ili je zbog pirotehnike ili svetlećih ukrasa.