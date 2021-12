IZREŠETAO ŽENU SA 20 METAKA I SAD SE KAJE! Gnjidić: Nisam imao nameru nikoga da ubijem!

"Kriv sam, kajem se. Teško mi je i žao, jer nisam imao nameru nikoga da ubijem, niti da ugrozim nečiju sigurnost."

Branislava je bila osoba kojoj sam najviše verovao u životu, a onda iz totalno skladnog braka nastupilo je posrnuće - rekao je na suđenju Predrag Gnjidić (53) iz Šida, koji je okrivljen za ubistvo supruge Branislave Gnjidić (49) i Miroslava Bojića (55).

Prema optužnici, koju je krajem juna podiglo Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, Gnjidić se tereti za tri krivična dela i to za teško ubistvo, nedozovoljena držanje i nošenje oružja i ugrožavanje sigurnosti.

U svojoj odbrani pred članovima sudskog veća Gnjidić je govorio kako ga je Bojić u telefonskom razgovoru ponižavao, zvao na dvoboj i da je kod njega izazvao bes, poniženje, bol i da to kako je naveo, nije mogao da iskontroliše, što je dovelo do tragedije.

- Kada sam se jedan dan vratio sa posla, dočekao me je stariji sin i rekao: "Tata, sedi da ti nešto kažem...- a onda je odjednom u izlaganju zastao, sagnuo glavu, pa nastavio - "zatekao sam mamu i Bojića u stanu, on me je potom udario".

Okrivljeni Gnjidić pred sudijom Milicom Cvejić, iznosio je dešavanja u poslednja tri dana pred sam krvavi pir. Kako je imao problema sa pritiskom, išao je kod lekara, gde je, po njegovim rečima, u čekaonici čuo kako nepoznate mladiće kako pričaju sa kim je njegova žena u vezi, ali i kako je Bojić tukao njihovog sina. Poverio se i doktorki da ima porodičnih problema, nekim prijateljima, jer ga je bilo sramota zbog tih priča da mu žena ima drugog i da ga vara.

- Kada je sin Branislavu odvezao u Erdevik, nas trojica smo uveče došli kod nje, tražio sam da se vrati, a ona je rekla da će razmisliti. Sutradan, kada sam otišao na posao, videli su da mi nije bilo dobro, rekli su mi da idem kući. Otišao sam u Šid, uzeo pušku i krenuo za Erdevik - rekao je Gnjidić i ponovio da tada nije imao nameru nikoga da ubije već zaplaši.

Prema optužnici, koju je podiglo VJT, Gnjidić je u Bojića sasuo šest metaka iz automatske puške, dok je u suprugu ispalio rafalno 22 metka.

Majka sa ćerkinom slikom

Sa ćerkinom slikom u ruci, privijenom uz sebe, kao svedok ispred sudije stala je Branislavina majka Olga Gnjidić, koja je rekla da je njena ćerka trpela psihičko nasilje od okrivljenog, kao i da sada brine o deci, jer je mlađi sin jako bolestan i da je posvećena njima, otako joj je pre četiri meseca preminuo suprug, a Predragov stric.

Domar otišao u penziju

Domar Branko Matijević, koji je za vreme krvavog pira sedeo za stolom sa Bojićem, prisetio se tog dana. Iako je otišao u penziju, kaže da to nikada u životu neće zaboraviti.

- Posle rafala, unutra se ništa nije videlo od dima. Zazvonio mi je mobilni, bila je to Branislava koja je pitala šta se to čulo. Rekao sam joj da je njen muž ubio Bojića. Prekinula je vezu, a posle nekoliko minuta začuo se rafal opet. Tada sam posumnjao da je i nju ubio - rekao je Matijević za "Novosti".