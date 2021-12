'NE ISKLJUČUJEM OPCIJU DA SE NAGODILA!' KAJTEZ: Moguće da će Hrkalović poslužiti za otkrivanje veza u aferi prisluškivanja predsednika!

Jedan od razloga što je Tijana Hrkalović puštena može biti da se nagodila sa Tužilaštvom, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK prof. dr Ilija Kajtez sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost.

Kajtez dodaje da je suština da kada se otkrije neki špijun, on ne treba da ostane u zatvoru, već da na neki način počne da radi za vas.- Postoji jedna afera koja je u osnovi svih, to je prisluškivanje predsednika, a njena uloga u tome je najvažnija i možda i magistralna, a čudi me da to ovaj put nije procesuirano. Možda će ona služiti za otkrivanje veza za taj skandal koji se dogodio u redovima Ministarstva unutrašnjih poslova – rekao je Kajtez.Kako kaže, moguće je da će ona biti Tužilaštvu od velike koristi sa slobode, dodaje da će država verovatno vagati šta joj je činiti.- Ne isključujem opciju da se ona nagodila, u smislu saradnje – rekao je Kajtez.

Nekadašnji šef Odseka za krvne i seksualne delikte Žarko Popović Pop, komentarišući to što je Viši Sud u Beogradu ukinuo je pritvor Dijani Hrkalović, rekao je da ga ta odluka nije iznenadila.

- Ona je terećena za tanko krivično delo, koje nije najbolje definisano. To je širok pojam i nije me iznenadilo. Iznenadilo me je da nije terećena u slučaju sa klanom Belivuk, da sam bio državni tužilac u toj priči, teretio bih je za saučesništvo – rekao je Popović.

Kako kaže, veliki je problem u komentenciji i znanju ljudi koji rade u borbi sa organizovanim kriminalom.

- Masa stvari kod nas je nedefinisana - rekao je Popović.

Ističe da postoje veliki i složeni problemi, dodaje da se oni mogu rešiti sa pravim i stručnim ljudima.

Zoran Milosavljević ističe da postoji opasnost jer imamo jednu vrstu lančane reakcije, kako kaže, kada vidimo da se ovako nešto dešava, postoji opasnost da niko više neće hteti da učestvuje ni u smislu zaštićenih svedoka, niti na bilo koji način.

- Ovo nam može doneti probleme, ako ne budemo do kraja iznosili stvari i ukoliko ne bude bilo sinhronizacije. Ukoliko ne bude kazne kakva treba da bude, šalje se pogrešna poruka – rekao je Milosavljević.

Kako kaže, taj duboki koren mora da se isčupa.

- Kada oni pogledaju koliko se robija za ono što su učinili, i koliku su zaradu dobili, oni shvate da im se isplati da izvrše krivično delo, čak se u tome i utrkuju – rekao je MIlosavljević.

Ističe da mora da se radi na demotivaciji tih ljudi ih kriminalnog miljea, kao i da vide kolika ih kazna očekuje.

