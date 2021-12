POLA SATA SMO BILI U VODI, SLOMILI SMO ŠIBER I PUZALI DA BISMO SE SPASLI: Potresna ispovest trenera povređenih odbojkašica

Autobus sa odbojkašicama Mladog radnika prevrnuo se na putu Buđanovci - Pećinci, a trener odbojkašica Dragan Drakulić u potresnoj ispovesti otkrio je kroz kakvu dramu su prošli dok su spasavali žive glave.

Meštani iz Pećinaca odmah pritekli u pomoć devojkama, izvukli ih iz autobusa i odveli ih u hotel. Sve devojke su izvučene iz autobusa. Četiri devojčice koje su se žalile na bolove i prevezene su u Dečju bolnicu u Tiršovoj, a njihove povrede, srećom, nisu ozbiljnije. Reč je uglavnom o ugruvanosti i bolovima u rebrima, rukama i nogama.

Nekoliko dana posle ove nesreće u potresnoj ispovesti, trener odbojkašica Dragan Drakulić ispričao kako su izgledali trenuci pre nesreće.

"Mi smo oko osam sati ujutru krenuli na utakmicu u Loznicu, a imali smo organizovan doručak u jednom hotelu u Pećincima. Tamo smo bili od 9.10 do 10 sati, a zatim smo pet minuta kasnije krenuli. Pritom firma autoprevoznika je vrhunska, registrovana, sve nove gume su stavljene pre pet dana. Vozač je profesionalac i pun iskustva, ništa nije ukazivalo na problem. Sedeo sam pored vozača, kao suvozač, nije vozio više od 40, to garantujem. Jednostavno je dosta bilo snega na putu, a krivina oštra. Vozač je probao da uđe u krivinu i kombi nije reagovao, pa smo završili u velikom kanalu punom vode", navodi Drakulić za "Alo", ističući da do nesreće nije došlo zbog ljudske greške ili tehničke neispravnosti:

"Pola sata nismo mogli da izađemo i bili smo u vodi. Imali smo sreću, kažu da obično na tom mestu bude veći nivo vode. Nekih dvadesetak minuta nismo mogli da izađemo dok nismo razbili šiber, koji je bio na pola metra iznad zemlje. Dok se ljudi nisu organizovali i došli nismo smeli da izađemo, jer je padao sneg napolju i opet bismo ušli u taj kanal s vodom. Procenili smo da je bolje da vratimo decu i da budemo u kombiju dok nisu stigli ljudi. Devojčice su pretrpele veliki stres. To jeste seniorska ekipa, mada je reč o devojčicama od 14 do 16 godina, ali su dobro. Vozač je bio tu isto sve vreme, nije odlazio", kazao je trener.

Drakulić je zadobio posekotine na glavi, a lakše su povređene četiri odbojkašice.

"Dobro sam, zahvaljujući ljubaznom osoblju KBC Zemun ušili su mi ranu, odradili skener i analize... Njih su prevezli u Tiršovu, jer su devojčice od 14-15 godina. Jedna ima posekotine ruke i ušivena je, druga nagnječenje rebara i sitne ogrebotine po licu, treća je bez nekih većih povreda snimljena, a četvrta je ostala u Tiršovoj na preventivnim pregledima. Mi ostali smo se vratili kući. Zahvaljujem meštanima i osoblju hotela koji su nas zbrinuli, utoplili, nahranili... Tamo su nam se našli i roditelji i grad Požarevac", kaže trener.

Autor: