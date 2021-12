OVAJ DANIELOV SNIMAK SIGURNO ZNATE: Doneo mu je popularnost, a evo šta je govorio o TikToku preko kojeg UŽIVO PRETI SAMOUBISTVOM (FOTO+VIDEO)

Ispred zgrade u Ulici cara Dušana i dalje se nalaze policija, vatrogasci i Hitna pomoć.

Poznati jutjuber iz Novog Sada Daniel Đukić (36) se zatvorio danas u stan u Novom Sadu i preti da će ubiti svakoga ko priđe ili sebe.

Postao je poznat tokom emitovanja huumorističke emisije "Dnevnjak" koja je prikazivana od 2015. do 2017. godine, a gde je sa kolegama glumio ljude iz svakodnevice. Na Tviteru ga pratioci nazivaju "vojvoda" i "đeneral", a Danielov najgledaniji klip je " Voćkice mi život upropastile", koji je ima gotovo 2.500.000 pregleda.

Nedavno je na pitanje da se predstavi, Daniel ovako odgovorio. "Baš ti je pitanje, ja sam jedan čovek s periferije koji je došao, sad sam u ovom Beogradu vašem, jer mi je u životu tako trebalo, sad se snalazim kako znam i umem", rekao je on.

"U Beogradu imaju male porcije ćevapa, mora da ih bude 20, ja sam iz Apatina i ponosan sam na to, kritično mi je što sam morao doći čak do ovde da bih došao do nekog novca", rekao je on.

"Meni je sva ta, produkcija i sve to, vrlo brzo će još više da padne u vodu zato što će jednostavno ljudi gledati ono što hoće, ne postoji mehanizam da se to spreči. Za godinu dana će verovatno TikTok da bude ta platforma na kojoj će svi da bleje, što se tiče zabave. Nismo na TikToku, ali razmišljam nešto", rekao je on u intervjuu 2020. godine.

"Proveo sam dan i po na TikToku, spustio sam roletne, jako je zabavno. Nemoguće je zabavno, tu ti ne izbaci samo kao smešno ili strašno, nego šara. Ne znam, buraz, sat vremena sam gledao", rekao je on.

Na pitanje šta je sledeće, ovako je odgovorio.

"Uzmemo plac na Fruškoj gori, malu vikendicu od sedam kvadrata, i samo za TikTok da snimamo. Ili da odem u Ameriku i kažem - evo nas", rekao je on

"Ja mislim da klinci koji se snimaju nisu ništa krivi, ne treba da budu tema ni u jednom mediju. Prvo je obezbeđena platforma da svaki klinac snima i radi šta hoće, a onda još te klince natrpaš lovom, šta očekuješ. To smo i uradili, dali smo im platformu da rade šta hoće, neki od njih su postali poznati jer neko mora da bude i poznat, pa su ih sponzori iz marketing zajednice napunili lovom do sulude mere, sve njih. I klinci su još više poludeli i to će biti uvek, dok se ne napravi sistem. Aj kao, nemoj da baš klincu uvalimo 50.000 evra za mesec dana, nešto će mu se desiti, to nije normalno. Sve dok sponzori budu trpali deci pare, biće sve luđa, samo na TikToku", rekao je on.

Da podsetimo, drama u Novom Sadu traje već nekoliko sati. Daniel se zabarikadirao u stan i u toku intervenije policije puštao je uživo klip na svom TikTok profilu i Instagram nalogu na kom ima oko 40.000 pratilaca. On se nalazi u stanu na drugom spratu u Ulici cara Dušana i tek povremeno se pojavi na zastakljenoj terasi i igra go do pojasa.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Kako prenose mediji, on navodno snima sve, a može se čuti i kako peva i viče, pa čak i dobacuje vatrogascima da neće biti požara.