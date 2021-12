OTAC MU VRAĆAO DUGOVE, PA SE UBIO! Drama autora Dnevnjaka: Daniel Đukić do guše u problemima sa ZELENAŠIMA?

Daniel Đukić koji juče deset sati proveo zaključan u stanu pod pretnjom da će se ubiti u Ulici Cara Dušana u Novom Sadu, kako kažu njegovi poznanici pre nekoliko dana preživeo je porodičnu tragediju, a imao je i problema sa kockom.

Daniel je po svedočenju njegovih poznanika iz Apatina, mesta u kome je odrastao dok nije došao na studije u Novi Sad, imao problema sa kockom i zelenašima. Navodno je redovno pozajmljivao novac od njih, koji često nije mogao sam da vrati.

Kako nezvanično saznajemo njegov otac je sebi oduzeo život 7. decembra u Apatinu. Niko od njegovih poznanika ne želi da povezuje ta dva nesrećna događaja ali je moguće da je i to jedan od okidača da se desi jučerašnja desetočasovna drama u Novom Sadu.

- Majka ga je to jutro zvala telefonom i delovao joj je čudno. Došla je iz Apatina u Novi Sad, a kad je nije pustio unutra zvala je policiju. On je znao da se zadužuje kod zelenaša, navodno je to uradio u u decembru ponovo, za veću svotu novca i rekao je roditeljima da je ponovo dužan. Moguće da je sve te dugove vraćao njegov otac koji je radio u banci – rekao je Danielov poznanik. On dodaje da su Danielu kao sinu jedincu, roditelji kupili stan u kojem se juče zatvorio i pretio da će se ubiti.

Ovo mu navodno nije prvi put da napravi opsadno stanje oko sebe. Pre par godina desio se sličan incident, a komšije svedoče da je znao izaći na terasu i biti glasan, dovikujući svašta.

- Vikao je nekoliko puta sa te terase, ali nikad kao ovo juče, stvarno je bilo potresno. Žao mi je i što su ljudi izgubili svaku vrstu empatije pa su mu dovikivali da skoči dole. To je stvarno užas. Šta god da je uradio i nekima juče poremetio slavlje, očigledno je da je momak u problemu. Sad pričaju svašta, pominju i drogu, ali to ne mogu da tvrdim - rekao je komšija.

Policija je potvrdila da je poziv za intervenciju stigao oko 9 časova od strane Danielove majke, te da je nakon uspešno obavljene akcije on zbrinut na neuropsihijatriji Kliničkog centra Vojvodine.

Đokić se rodio u Apatinu, a pre nego što je došao u Novi Sad, srednju školu završio je u Somboru. Kako je u jednom intervjuu rekao, upravo ga je otac naučio da zavoli sport. Poslednjih dana na društvenim mrežama je „kačio“ čudne objave iz kojih se moglo zaključiti da nešto nije u redu.

Podsetimo, tokom celog dana u Ulici Cara Dušana je bila velika drama, sve službe su bile na terenu deset sati. Pregovarački tim je tokom celog dana razgovarao sa Danielom. Ono što je policiji bila velika prepreka bila su blindirana vrata, a vatrogasci nisu mogli da rašire dušek za skakanje zbog stajališta autobuske stanice, dok je terasa od stana zastakljena. Tako je pat pozicija potrajala do 19 časova kada su interventne jedinice uz pomoć stručnjaka kontrolisanim eksplozivom razvalile vrata. Daniel nije pružao otpor i hitna pomoć ga je ubrzo prevezla u KCV.