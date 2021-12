'SKAKAO GO PO AUTOMOBILU!' Daniel često imao ispade, otac bio očajan: Kupio grobnicu i obesio se!

Srpski jutjuber i glumac serijala „Dnevnjak” Daniel Đukić (36), koji je u nedelju izazvao neviđenu dramu nakon što se zabarikadirao u stanu u zgradi u Ulici cara Dušana u Novom Sadu i pretio samoubistvom i ubistvom, zbog čega su intervenisali policija i vatrogasci, odranije je poznat u kraju kao problematičan mladić.

Ipak, kako mediji saznaju, pre manje od dve nedelje on je doživeo porodičnu tragediju, jer je njegov otac izvršio samoubistvo u rodnom Apatinu.

Naime, Danielov otac, koji je baš kao i njegova majka radio u banci, obesio se 7. decembra. Za sobom nije ostavio oproštajno pismo, a sumnja se da su uzrok porodični problemi.

‒ Čovek je bio očajan kada je saznao da njegov sin jedinac koristi neke nedozvoljene supstance, ali saznao je i za neke njegove sklonosti. Mnogo su se svađali, nije mogao više da izdrži, kupio je sebi grobnicu i ubio se ‒ navodi izvor.

SKAKAO PO HAUBI

Kako za Objektiv navodi njegova najbliža komšinica, jutjuber je često imao „ispade” na ulici koji su privlačili pažnju prolaznika i stanara koji su ga posmatrali sa prozora svojih stanova.

‒ Jedne večeri je izašao go ispred zgrade i popeo se na jedan automobil. Pojma nemam da li je auto njegov, ali on se nonšalantno popeo na haubu, a potom urlao iz sveg glasa, kao da mu nešto nije po volji. Bilo je negde oko jedanaest uveče. Mnogi su izašli na prozore i gledali ga, a on kao da je uživao što ga posmatramo. Inače ga ne poznajem lično, možda je dobar dečko, ali s takvim ponašanjem ostavio je loš utisak – kaže komšinica.

Đukić je nedavno napravio haos kada je nestala struja, pa je, prema rečima komšinice, izašao na terasu i vikao: „Šta je, Novosađani, da nema nas Ličana, vi ne biste ni imali struju!”