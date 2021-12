POGLEDAJTE KAKO SU PALE DVE KRIMINALNE GRUPE! Uhapšeno 16 osoba zbog krijumčarenja migranata preko teritorije Republike Srbije! (VIDEO+FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, uhapsili su 16 pripadnika dve organizovane kriminalne grupe, osumnjičene da su prokrijumčarile više od 100 iregularnih migranata preko teritorije Republike Srbije.

U saradnji sa Sektorom unutrašnje kontrole i Upravom granične policije, u koordinaciji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu i beogradskim Višim javnim tužilaštvom, osumnjičeni su nakon višemesečne međunarodne istrage uhapšeni na području Vršca, Pančeva i Beograda. Osumnjičeni se terete da su od aprila do septembra ove godine omogućili nedozvoljen tranzit preko teritorije Republike Srbije i smeštaj na teritoriji Vršca za više od 100 iregularnih migranata iz Avganistana, Pakistana i Bangladeša. Sumnja se da su ih potom ilegalno prebacivali u Rumuniju, u cilju njihovog daljeg ilegalnog prebacivanja ka zemljama Evropske unije. Pripadnici prve organizovane kriminalne grupe koju je, kako se sumnja, predvodio državljanin Avganistana I. S. (1999), sumnjiče se da su za određeni novčani iznos na teritoriji Vršca i Bele Crkve organizovali prihvat 50 iregularnih migranata, a zatim i njihov nedozvoljen prelaz državne granice Republike Srbije i Rumunije. Zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, pored I. S., uhašeni su osumnjičeni članovi ove kriminalne grupe, srpski državljani M. V. (1961), P. M. (1986), J. S. (1955), B.D. (1977), Ć. Ž. (1968) V. D. (1966), kao i policijski službenik K. D. (1982). Sumnja se da su migrante iz napuštene fabrike u Vršačkim ritovima prevozili do neposredne blizine sa Rumunijom, nakon čega su pešice uz pomoć vodiča, zaobilazeći graničnu kontrolu, ilegalno ulazili na teritoriju Rumunije, a potom dalje ka destinacijama u Evropskoj uniji. Osumnjičeni policijski službenik tereti se da je pripadnicima organizovane kriminalne grupe javljao o prisutnosti policijskih patrola. U drugoj organizovanoj kriminalnoj grupi, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi uhapšeni su organizator ove grupe P.P. (1983) kao i članovi: D.S. (1976), O.I. (1963), D.P. (1971), T.J. (1973), Z.B. (1972), R.B. (1968) i R.K. (1966).

Kako se sumnja, oni su radi sticanja protivpravne finansijske koristi više od 50 migranata koji su došli na teritoriju Vršca, smestili u obezbeđene objekte i prevozili ih do mesta Kuštilj i Bela Crkva nakon čega su migranti pešice, zaobilazeći graničnu kontrolu, ilegalno ulazili na teritoriju Rumunije i potom dalje, do željene destinacije.



Prilikom pretresa stana i drugih prostorija pripadnika ove dve organizovane kriminalne grupe, kod osumnjičenih M. V, P. P. i V. D. pronađeno je i privremeno oduzeto pet pištolja, od čega su četiri u ilegalnom posedu, pa će protiv njih biti podnete krivične prijave za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.



Takođe, u akciji je privremeno oduzeto 91 komad municije, 105.000 dinara, 24.285 evra, 23 telefona, sedam automobila, kao i dokumentacija u vezi sa pripremom izvršenja krivičnog dela za koje se terete.



U sklopu akcije, policijski službenici Sektora unutrašnje kontrole u koordinaciji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su i četiri policijska službenika: R.G. (1983) i M.S. (1983) koji se terete za primanje mita, A. R. (1981) osumnjičenog da je izvršio krivično delo trgovina uticajem i M. Š. (1983), osumnjičenog za zloupotrebu službenog položaja.



Uhapšeni su i građani osumnjičeni za davanje mita M. Š. (1995) iz Vršca, i rumunski državljani R. G. (1968), M. D. P. (1969) i J. G. (1987).



Kako se sumnja, policijski službenici su primali mito od M.Š., R.G., M.D.P. i J.G. i fingirajući njihovu dokumentaciju u vezi sa ulascima i izlascima iz zemlje, prikazivali njihov boravak kao legalan.



Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu, kao i Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: M.Mijatović