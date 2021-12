VELIKA AKCIJA POLICIJE U KRALJEVU: Hapšenje zbog PRANJA novca i poreske utaje

Izvor: Objektiv, Foto: Foter/U.S. Marshals Service on Foter.com / CC BY | |

Protiv još pet osoba biće podnete krivične prijave u redovnom postupku zbog pranja novca.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Poreskom policijom, Odsek Užice i Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, u nastavku akcije na proveri poslovanja privrednih društava „CFK Group“ i „MG Grafika 023“, uhapsili su B. E. (1980) zastupnika PD „MG Grafika 023“, A. R. (1971) i M. R. (1978) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, dok se B. E. tereti i za poresku utaju.

Kako se sumnja, B. E. i Z. D.(1984) koji se već nalazi u pritvoru, su od 2018. do 2019. godine, robu, za koju su znali da potiče iz kriminalne delatnosti i nabavke bez poslovne dokumentacije o poreklu i prometu robe, iz PD „MG Grafika 023“, a preko PD „CFK Group“ iz Užica plasirali na dalje tržište. PD „CFK Group“ je plaćanje vršila po fiktivnim računima PD „MG Grafika“ iz Česterega, koja je novac dalje transferisala na račune poljpoprivrednog gazdinstva i PD „Vila M&M“ i PD „Kone grafika“ iz Česterega u formalnom i faktičkom vlasništvu osumnjičenog B. E., kao i na račun STR „ONLY Original“ iz Zvečana, sa čijeg računa je novac dalje uplaćivan na račune sedam fizičkih lica.

Potom su, kako se sumnja, fizička lica i vlasnici navedenih privrednih subjekata podigli ukupno 61.412.933 dinara, koristili i predavali ga osumnjičenima i B. E i I. C, koji je u pritvoru.

Takođe, u toku 2018. i 2019. godine, I. C. Uz pomoć B. E. je, kako se sumnja, na osnovu lažnih računa firme „MG Grafika“, neosnovano iskoristio prethodni PDV od 11.494.000 dinara i neosnovano uvećao troškove PD „CFK Group“ i tako umanjio porez na dobit za oko 13.769.799 dinara. Na taj način, oni su,kako se sumnja, oštetili budžet Republike Srbije za 25.263.799 dinara. Osumnjičenom B. E. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dok su A. R. i M. R. uz krivičnu prijavu privedeninadležnom tužilaštvu.

