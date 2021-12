'S TUGOM U SRCU SE OPRAŠTAMO OD NAŠIH GIMNAZIJALKI!' Škola iz Sombora se potresnim rečima oprostila od devojčica koje je ubio otac!

Gimnazija "Veljko Petrović" u Somboru oprostila se i potresnim statusom na Fejsbuku od svojih gimnazijalki, Anabele i Anastasije Goranović, koje je juče, zajedno sa njihovom majkom, ubio otac Zdravko Goranović.

- Sa tugom u srcu i bolom u duši opraštamo se od naših Gimnazijalki - Anabele i Anastasije Goranović. Nedostajaće nam vaša dobrota, pamet i lepota. Počivajte u miru! Neka vas anđeli čuvaju! Vaši drugari, odeljenjske starešine i kolektiv Gimnazije - napisali su na Fejsbuk stranici škole.

Dodali su i da će knjiga žalosti biti otvorena u holu škole od 4. januara 2022. godine.

Na zgradi škole istaknuta je i crna zastava u znak žalosti. Svi u školi su u šoku i velikoj tuzi. Pamtiće učenice samo po lepom, jer bile su mile, drage i među najboljim učenicima, prenosi "Blic".

- Bile su divna deca. Obe. Lično ih nisam poznavao, ali sve kolege mi kažu da ako postoje primerna deca i učenici to su njih dve. Anabela je tek krenula u našu školu. Imala je sve petice i nijedan izostanak - kaže direktor Gimnazije Dušan Mišković.

Za stariju Anastaziju kažu isto. Odličan đak, kulturna, dete za poželeti.

- To su bile izuzetne devojčice, vrlo, vrlo pristojne. I jako skromne. Anastazija je pisala maturski rad iz psihologije i profesorica je pitala da li želi da nastavi psihologiju i ona je rekla da bi to jako volela ali da joj materijalne prilike to ne dozvoljavaju, zato i nije upisala studije psihologije, već je pokušavala da zaradi od šminkanja kojim se bavila - kažu u gimnaziji u Somboru.