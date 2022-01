ČETVRTI DAN POTRAGE ZA SPLIĆANINOM MATEJEM: Rečna policija traži mladiće duž Save, patrole upućene i ka Adi Huji i Zemunskom keju

Ispred kluba Gotik kod Beton hale dve patrole Rečne policije patroliraju duž obale reke Save u potraži za nestalim Matejem Perišem (27) iz Splita koji je nestao je u noći između 30. i 31. decembra.

Kako saznajemo, jedna patrola Rečne policije otišla je ka Dunavu ka Adi Huji, a druga patrola je otišla na suprotnu stranu kod Zemunskog keja i polako vozi i zagleda splavove.

Naime, prema nezvaničnim informacijama, Matej je u jednom trenutku ustao od stola u klubu Gotik gde je bio sa prijateljima i zaputio se ka toaletu. Kako je bila velika gužva odlučio je da izađe napolje, kada su ga nadzorne kamere poslednji put snimile da se stepenicama spušta ka vodi. Od tog trenutka niko ga više nije video.

Kada je u jednom momentu društvo shvatilo da Mateja već neko vreme nema, počeli su da ga traže unutra. Na izlazu iz kluba, shvatili su da je njegova jakna ostala u garderobi. Nastavili su potragu i okolo. Drugovi su nakon potrage otišli u smeštaj, gde su se nadali da će ujutro doći. Kada se to nije desilo, kontaktirali su sa policijom.

- Pripadnici MUP intezivno tragaju za M. P. (27) čiji je nestanak 31. 12. 2021. u 18 časova prijavio njegov drug. Policijski službenici od trenutka prijave o nestanku u skladu sa zakonom preduzimaju sve mere i radnje u cilju pronalaska nestalog mladića - saopštio je MUP juče.

Kasno sinoć u potragu je krenula i Mreža za opasnost Srbije koja je baterijskim lampama pretraživala područje Ušća.

Nenad Periš, otac nestalog mladića koji je juče došao u Beograd kako bi srpskoj policiji pomogao u potrazi, rekao je juče po dolasku da mu jedino važno da ga nađe, a potom otkrio i kako je izgledao Matejev život u Splitu.

- Roditelj uvek polazi od najgorih pretpostavki i to je ono što me proganja već tri dana i tri noći. Matej je sportista, ekonomista, ima devojku u Splitu. Ništa mi ne ukazuje da se se to trebalo dogoditi. Dobio sam ne znam ni sam koliko poruka podrške koji su mi nudili smeštaj, i iz sveta vaterpola i sporta uopšte, i još od niza ljudi koji su se ponudili da mi pomognu. Zamolio bih i da bar anonimno jave ako nešto znaju o mom sinu - kazao je sinoć Nenad Periš za medije napominjući da srpska policija odlično radi svoj posao i da im on veruje do kraja.

- Molim građane Srbije da jave sve što znaju, u ime svoje porodice im svima zahvaljujem.

Otac je odbacio mogućnost da mu se sin utopio.

- Matej je trenirao vatrepolo, bio je izrazito jak momak, sportista, nepušač. Mislim da apsolutno to njegovo stanje i njegova kondicija, znanje o plivanju i veštine, ne dolazi u obzir da bi pao u reku i da bi to bila okolnost koja može dovesti do tragičnog slučaja - rekao je Periš.

