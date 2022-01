'MENI SAMO TREBA MOJ SIN' Otac nestalog Mateja očajan: Čekam policiju da mi javi, i molim Boga...

Dok policija i dalje traga za Matejem Perišem (27) nestalim mladićem iz Splita, njegov otac Nenad koji je doputovao juče u Beograd rekao je da od jutros nema novih informacija.

- Očekujem da mi se jave iz policije, trebalo bi da mi kažu u kojoj je fazi istraga, šta je do sada učinjeno... A meni treba samo sin... Čekam policiju da se javi i molim Boga - rekao je Nenad Periš.

Očajni otac ponovio je da veruje da policija dobro radi svoj posao, ali da je neizvesnost najgora, pa ponovio da bi svaka pouzdana informacija o mladićevom nestanku pomogla.

Podsećanja radi, potraga za nestalim mladićem danas ulazi u četvrti dan.

Celo jutro policija i danas traga za Matejem, a tako je bilo i noćas. Prostor oko kluba "Gotik" odakle se Mateju gubi svaki trag kao i čitava Beton hala pretražuje se brodom.

Matej je poslednji put viđen u petak, 31. decembra, kako ide prema ogradi pored reke Save, odmah preko puta splava u kome je boravio sa društvom, a na fotografijama se vidi kako ovde nije niska ograda.

Drugovi u snimku koji su napravili 1. janaura takođe prilaze do metalne ograde, ističući da je dovoljno visoka, te da se ne bi tek tako mogla preskočiti, ili nekim slučajem upasti u vodu.

Da se Matej nije utopio veruje i njegov otac.

- Matej je trenirao vaterpolo, bio je izrazito jak momak, sportista, nepušač... Mislim da apsolutno to njegovo stanje i njegova kondicija, znanje o plivanju i veštine, ne dolazi u obzir da je pao u reku i da bi to bila okolnost koja može dovesti do tragičnog slučaja - rekao je sinoć Matejev otac Nenad Periš koji je juče doleteo u Beograd kako bi pomogao u potrazi za svojim sinom.

Podsetimo, Matej je nestao u noći između četvrtka i petka kada je sa društvom boravio u klubu Magacin koji je nedavno otvoren u istom lokalu gde se ranije nalazio klub Gotik. Poslednji put je viđen kako izlazi prema splavu, a njegov nestanak prijavljen je 31. decembra u 18 sati.

