DA LI JE OVO OBRT U ISTRAZI? Progovorio drug nestalog Mateje i otkrio ŠOKANTNE DETALJE: Videli smo da PRIČA SA NEKIM!

Matej Periš (27) iz Splita nestao je u noći između četvrtka i petka, odnosno u noći između 30. i 31. decembra, oko pola tri ujutru, u Beogradu, a potraga za njim je da i dalje u toku.

Prema nezvaničnim saznanjima, na snimcima nadzornih kamera okolnih objekata u Beton hali vidi se kako ovaj mladi Splićanin silazi niz stepenice preko puta kluba "Gotik" gde se provodio, koje vode do reke.

"Na snimku se vidi kako on, teturajući se, najverovatnije od količine alkohola koju je popio, dolazi do zaštitne ograde preko puta kluba i silazi niz stepenice. Tu noć je bila magla, pa on, spuštajući se, nestaje sa snimka", tvrdi izvor za "Objektiv.

Mladić se na ovaj korak navodno odlučio jer mu se išlo u toalet.

"Od svog društva se odvojio rekavši da ide da se olakša. Kako su ispred toaleta u klubu bili redovi, on se odlučio da to uradi sa brane ispred kluba. Postoji pretpostavka da se okliznuo ili izgubio ravnotežu i da je zbog toga upao u reku", ističe izvor iz istrage.

Za medije se oglasio i jedan od šestorice Matejinih drugova koji i dalje tragaju za njim.

"Ne spavamo, neprestano ga tražimo. Nemoguće je da čovek od skoro dva metra samo nestane. Nismo se koškali ni sa kim, mada jeste obezbeđenje nekoliko puta dolazilo i opominjalo ga, a i nas, da ga smirimo. Bio je baš pijan", rekao je ovaj momak, takođe iz Splita.

Kako on objašnjava, pre nestanka, videli su Mateja da priča sa nekim.

"U početku nismo pridavali značaj tome što ga nema, jer smo mislili da je otišao sa nekom devojkom. Vreme je prolazilo, tražili smo ga po toaletima i oko kluba. Otišli smo u apartman gde smo se smestili, a ujutru pravo u policiju. Sve vreme mu je ugašen telefon", rekao je drug nestalog mladića.

