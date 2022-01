DOBRO POGLEDAJTE SLIKU: Ako ste u noći između 30. i 31. decembra bili u jednom od OVIH KLUBOVA možda ste videli NESTALOG SPLIĆANINA

Većina ljudi koja prati slučaj Mateja Periša iz Splita, koji je nestao u Beogradu na izmaku minule godine, brka dane kada je on zapravo poslednji put viđen.

To se jeste dogodilo 31. decembra 2021, ali ne u novogodišnjoj noći, kako mnogi misle, nego u u noći između 30. i 31. decembra.

Dakle u petak rano ujutru oko 2.30 sati, a ne u noći dočeka Nove godine, u petak uveče.

Periš je poslednji put viđen oko 2.30 časova u klubu "Gotik" i od tada mu se gubi svaki trag.

Klub "Gotik" se nalazi u Beton hali, gde se osim njega nalazi mnoštvo drugih restorana i diskoteka. Zato, ako ste u četvrtak uveče izašli u neki od ovih klubova i zadržali se bar do 2.30 sati: "The dream", "Lafayette", "Temperament", "The Lavas", "Promenada", "Ambar", "Chocolate Factory", "Toro", "Comunale", "Piazza", "Sofa", ili ste se u to vreme zatekli u okolini Beton hale, molimo vas da dobro pogledate fotografiju nestalog Mateja Periša.

Ako se setite bilo čega značajnog za istragu nestanka, ili imate bilo kakve informacije molimo vas da to odmah javite policiji, ili na broj +38598432700.

Podsećamo, Matej Periš je poslednji put viđen oko 2.30 sati u klubu "Gotik" i od tada mu se gubi svaki trag. Na sebi je imao crnu majicu, baš kao na ovoj fotografiji, te farmerke i crne parike s belim đonom. Između zuba ima karakterističan razmak.

Prema nezvaničnim informacijama, Matej je u jednom trenutku ustao od stola u klubu "Gotik" i zaputio se ka toaletu. Kako je bila velika gužva odlučio je da izađe napolje, kada su ga nadzorne kamere snimile da se stepenicama spušta ka vodi.

Kada je u jednom momentu društvo shvatilo da Mateja već neko vreme nema, počeli su da ga traže unutra. Na izlazu iz kluba, shvatili su da je njegova jakna ostala u garderobi. Nastavili su potragu i okolo. Drugovi su nakon potrage otišli u smeštaj, gde su se nadali da će ujutro doći. Kada se to nije desilo, kontaktirali su sa policijom. Nestanak su srpskoj policiji prijavili 31. decebmbra u 18 časova, kako je izvanično potvđeno u saopštenju MUP-a.

Svako ko ima bilo kakvu informaciju o nestalom mladiću moli se da o tome obavesti MUP Srbije ili da se javi na broj telefona koji je porodica navela kao kontakt: +38598432700.