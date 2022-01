GDE JE NESTAO CUNER? Policija i dalje traga za Markom Guzijanom koji je napravio NEZAPAMĆEN haos na Terazijama

Marku Guzijanu (27) izgubio se trag nakon što je audijem demolirao klub Kasina na reprizi Nove godine jer mu obezbeđenje nije dalo da pleše s pevačicom.

Policija i dalje traga za Markom Guzijanom (27) zvanim Mali Cuner, sinom pokojnog Jovana Guzijana Cunera, zbog sumnje da je na reprizi Nove godine izazvao incident ispred kluba "Kasina" u centru Beograda, nakon što mu obezbeđenje nije dozvolilo da pleše sa poznatom pevačicom koja je nastupala.

Oko dva sata ujutru, dok je estradna zvezda uveseljavala goste, Mali Cuner se popeo na binu zahtevajući da s njom zaigra. Međutim, ona je odmah pozvala obezbeđenje, koje je mladića izvelo iz kluba na Terazijama.

- Cuner je tada počeo da preti članovima obezbeđenja, govoreći im da će zapamtiti ko je on. U tome mu se, navodno, pridružila i kuma, koja je čuvarima kluba rekla: "Znate li vi ko je on? On je ubio dve osobe, hoćete i vas da odrobija?" - navodi izvor.

Mali Cuner je potom sa kumom seo u svoj blindirani "audi A8" i nastavio da pravi haos.

- Iz pravca Nušićeve ulice provukao se između kluba i bašte i zakucao se direktno u izlog. Potom je pobegao preko Trga Nikole Pašića i tamo je takođe razvalio ogradu. Oštetio je detektor na ulazu u "Kasinu", žardinjeru i tri izloga na obližnjim lokalima - podseća izvor.

Policija je njegov "audi" zaustavila na Karaburmi, ali u njemu je bila samo njegova kuma.

- Njoj je izmereno 1,20 promila alkohola u krvi, zbog čega je poslata na trežnjenje. Za Malim Cunerom raspisana je potraga, koja uveliko traje. Ne isključuje se mogućnost da je napustio Srbiju - podvlači sagovornik.

Mlađi Guzijan je u svet kriminala ušao 2007. kao maloletnik. Sa 16 godina ubio je Zorana Dimitrijevića (51) i njegovog sina Aleksandra (22) u pečenjari "Uno" u Zemunu. Za dvostruko ubistvo osuđen je na osam godina maloletničkog zatvora. On je 2016. hapšen i zbog otmice i mučenja Zlatka Lutovca (34) u Zemunu.

Stariji Cuner ubijen iz osvete



Njegov otac Jovan bio je predvodnik jedne od najvećih kriminalnih grupa devedesetih godina prošlog veka. Ubila ga je nova ekipa zemunskog klana 2002. godine pored auto-puta Beograd-Niš, i to po naređenju Dušana Spasojevića Šiptara, koji se tako osvetio za ubistvo svog prijatelja Dragana Ugarkovića Ugara i ujedno sprečio Cunerovo druženje sa Ljubišom Buhom Čumetom. Automobil je tog dana vozio Dejan Milinković Bagzi, a u Cunera su pucali Mile Luković i Sretko Kalinić.

