'MNOGO JE DEZINFORMACIJA!' Mladen Mijatović izneo nove detalje o nestanku Mateja Periša: Mnogo toga treba da se uklopi! EVO ŠTA KAŽE O SNIMKU IZ SAVE!

Nestanak mladića iz Hrvatske potresao je ceo region. Ovaj slučaj je obavijen velom misterije jer nikome nije jasno kako je Matej nestao tek tako. Njegov otac Nenad Periša, doputovao je prekjuče u Beograd, kako bi direktno od pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova mogao da dobija informacije o svom sinu. Rečna policija već četiri dana pretražuje Savu jer se sumnja da je Matej upao u reku.

Novinar televizije Pink Mladen Mijatović, ističe da povodom nestanka Mateja Periša postoji dosta informacija, ali i dezinformacija, što nikako ne doprinosi istrazi.

- Svi treba da budemo oprezni kada iznosimo razne informacije - kaže Mladen.

Mijatović dodaje da je činjenica to, da on i dalje nije pronađen, kao i to, da policija i dalje svim silama traga za njim.

- Koji su motivi, okolnosti izlaska iz kluba, ne znamo. MUP ne može da potvrdi ni da demantuje da se na jučerašnjim snimcija nalazi Matej periš. Otac je potvrdio za jedan snimak, i to je potvrđeno za jedan medij. Ja kažem ono što znam, ali mnogo toga treba da se uklopi, da bi se to potvrdilo, i da bi se utvrdila autentičnost snimaka. Onaj snimak plivanja u reci, ja mislim, nije načinjen te noći, ali sve to treba uzeti sa rezervom - priča Mijatović.

Mijatović dodaje da, kada osoba, bez obzira u kakvoj se kondiciji nalazi, da li je vrhunski plivač ili ne, i kada uđe u tako hladnu vodu, dolazi do temperaturnog šoka ili hipertermije, što uzrokuje smrt.

Ekspert za bezbednost Gordana Mišev, ističe da mediji treba d aimaju osećanja za porodicu, jer naslovi često nisu relevantni i tačni, što može da zbunjuje i navodi na pogrešne tragove.

- Danas ima 93. ljudi koji su nestali u Srbiji, od čega je troje jako mladih ljudi. Mi bi svi bili najsrećniji da se matija nađe... Ja verujem da su momci došli kasno iz grada, i da je zato nestanak kasnije prijavljen. Ono što iz medija saznajemo jesu ti snimci, i potvrđeno je da je jurio taksi, a što se tiče plivanja u vodi, meni to nije jasno, ni da li je to snimak od te večeri, ili nešto drugo - rekla je.

Kako je navela, dve su potencijalne istine, prva je da je izašao do toaleta, i da je možda, potencijalno upao u reku... Mišev dodaje da je drugi scenario vezan za koškanje sa obezbeđenjem, pa je pošao kući...

- Verujem da policija svoj posao radi pravilno, i važna je ta rekonstrukcija događaja - navela je Mišev.

Kao treći, potencijalni scenario, Mišev ističe upoznavanje Mateja sa nekom devojkom, što bi, kako navodi, bila najbolja moguća solucija.

