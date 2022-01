SLUČAJ NESTALOG SPLIĆANINA TRAGIČNO ZAVRŠEN? Saopštene VAŽNE INFORMACIJE o potrazi za Matejem: Da li ovo baca novo svetlo na celu situciju?

Matej Periš (27) iz Splita nestao je u Beogradu, u noći između 30. i 31. decembra. Istraga slučaja i potraga za nestalim mladićem je u toku.

Bivši obaveštajac Božidar Spasić kaže da srpska policija normalno radi svoj posao, ali da je situacija kritična jer je u toku već šesti dan potrage.

- On je 800 metara dalje od restorana u kojem je bio, prema poslednjem snimku, ušao u Savu - kaže Spaisć i dodaje da je potraga juče bila teška, te da je policija u jednom momentu morala da skloni čamce sa reke, jer je u jednom momentu naišla ogromna količina građanja.

Spasić je rekao da je istraga u toku i nema novih činjenica.

Na snimcima se vidi jedna dezorjentisana ličnost, taksi je zaustavio 500 metara od restorana. Da li je mislio da se izgubio zbog te količine alkohola? Sada je veoma je opasno, istraga traje šesti dana. Veoma je kritično. Mislim da je ovaj slučaj tragično završen. Ne bi se pretraživala reka da se ne sumnja na to - naveo je Spasić.

On je dodao da se postavlja pitanje zašto su Splićani došli u Beograd.

- Ne pominje se ni jedna devojka, to baca novo svetlo na ovaj slučaj. To je veoma bitno za analizu - kaže Spasić.

Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs je podsetio da sz juče potvrđebe infomracije da su Splićani koristili sintetičke droge.

- Postoje informacije da je on usled korišćenja narkotika upao u jedno čudno psihofizičko stanje. Sigurno smo da se u momentu dok trči ulicama Beograda oseća loše, da je u panici, pokušava da se spase, da tu energiju izbaci iz organizma...Sigurno smo da je grupa u kojoj je bio kiristila narkotike, da li je i on, to ne možemo da potvrdimo. Mežutim, sumnja se na osnovu snimaka, trčanja ulicama Beograda, čudnog ponašanja. Tako se objašnjava da je dobio maniju gonjenja.

Radulović je rekao da je nestanak prijavljen na vreme.