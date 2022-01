Otac nestalog Mateje o navodima da je društvo njegovog sina koristilo i SINTETIČKE DROGE: Rekli su mi da su mešali pića, ja im verujem

Nenad Periš u potrazi sa sinom obišao je sve lokacije, pogledao snimke, a razgovarao je i sa sinovim prijateljima koji su mu ispričali da su te večeri pre nestanka mešali vino, rakiju, pivo i viski.

U Beogradu šesti dan traje potraga za Matejom Perišem, koji nestao u noći između 30. i 31. decembra. Matejev otac Nenad rekao je da je razgovarao s prijateljima svog sina.

- Vjerujem samo MUP-u Srbije. Svakakve dezinformacije se šire. To ide na savest onima koji ih šire - rekao je Nenad Periš, otac nestalog Mateja Periša za hrvatski protal 24sata, dodavši kako on nema nikakvih saznanja da bi njegov sin i njegovi prijatelji u noći s četvrtka na petak konzumirali sintetičke droge - spi i ekstazi i zalivali ih alkoholom.

Pojedini mediji u Srbiji inače donose informacije da je Matej Periš s društvom kombinovao alkohol i sintetičke droge. Neki čak pišu i da su njegovi prijatelji to priznali policiji koja je potom s tim upoznala i Nenada Periša.

Podsećamo, prijatelji Mateja Periša su se u ponedjeljak, nakon ispitivanja u policiji, vratili u Hrvatsku.

– Priznali su mi da jesu mešali vino, rakiju, pivo i viski, ali tim momcima verujem. Pa odrasli su pored mene, bili su s mojim sinom od prvog razreda osnovne škole. Ni oni ne znaju da objasne što se dogodilo s Matejom i gde je tako trčao. Iako ne znamo sve, ne mogu reći da je besciljno tumarao gradom - kazao je otac za Objektiv.

Pregledao je, kaže, više snimaka onih na kojima se vidi da je nešto u vodi, no smatra da nije reč o čoveku.

– To je više snimaka iz različitih uglova, a po mom mišljenju u vodi može biti neko deblo ili čak smeće – rekao je Matejov otac napominjući kako bi se pijani čovek u vodi od četiri stepeni otreznio.

– Za pet do deset sekundi bi se i najpijaniji čovjek u hladnoj vodi razbudio, pa bi sve i da je scenario takav, moj sin isplivao, jer to nije daleko od obale, a on je iskusan plivač - nastavlja otac nestalog mladića koji će u Beogradu ostati sve dok ga ne nađe.

– Nema spavanja. Nadam se da je živ. Neprestano gledam u Savu i razmišljam gde bi Matej mogao biti. Sve lokacije sa snimaka sam obišao po nekoliko puta po danu i noći. Jedino me zanima istina – potreseno govori Nenad.

"Sve mi ovo deluje kao košmar"

Sve mu ovo deluje kao košmar iz kojeg se ne može probuditi.

– Danima pokušavam shvatiti da ovo uistinu nije san, verujte. Pokušavam biti realan. Matejeve sestre su kod kuće, pokušavaju da biti jake, a nije im ni do čega. Brat je brat – kroz suze navodi Matejov otac.

On ne krije da mu nije ni do čega. U ponedjeljak uveče ispratio je sinove prijatelje iz Beograda nakon što su tamo odradili sve formalnosti.

- Rekao sam im pred put da će se za nekih 25 godina verojatno setiti mog sina i ovih zbivanja, da će možda i plakati, a da ću ja, ako moj sin nije među živima, s tom situacijom umreti. Samo želim da ga pronađu ako je preminuo, da ga mogu pokopati kako treba, u svojoj domovini - neutešno kaže Nenad koji se zahvalio MUP-u Srbije koji vrlo profesionalno rade svoj posao.