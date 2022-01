OTAC MATEJA PERIŠA: Plašim se da mi sin više nije živ!

Nenad Periš, otac nestalog mladića iz Splita Mateja Periša, otkrio je hrvatskim medijima da je dao uzorak zbog DNK analize i da strahuje da njegov sin više nije živ.

Znam da rade sve što treba, ja ni ne ulazim u sve te razgovore, sve detalje koji nisu bitni - rekao je otac koji danima bez prestanka traga za svojim sinom u Beogradu.Periš je doleteo iz Splita u Beograd, danonoćno traži Mateja, javlja se na telefone, staje pred novinarske mikrofone... Kaže da nije umoran.

- Meni je bitno da se što pre pronađe. Da se sve ovo završi, koliko god može biti bolno da se završi, za moju porodicu i mene i sve koji su ga znali, da dođe kraj, pa ako je najgore, da se mogu oprostiti s njim. Nisam umoran, vreme me muči, prošlo je mnogo vremena, šanse da se pojavi sve su manje i manje. Još se nadate, ali realnost je drugačija. Ja sam toga svestan - rekao je Periš.

Ponavlja kako situaciju u kojoj se našao i noćnu moru sa milion pitanja i bez ijednog odgovora ne bi nikome poželeo.

- Muči me zašto se sve dogodilo... Hiljadu scenarija vrtim o tome šta se moglo dogoditi, ne znam zašto, kako... Dođem do najgoreg scenarija, vratim se na neki drugi, pa se vrtiš, glava non-stop traži rešenje - kaže Nenad Periš.

Dodaje da mu utehu ipak pruža podrška koja stiža sa svih strana.

- Otkrio sam koliko dobrih, dobrih ljudi ima na svetu. To saosećanje koje ljudi pokazuju, imam milion poruka podrške. Juče su me na ulici zaustavile dve osobe, kažu da saosećaju, nude stan.. Što da vam kažem? Sve ih iskreno grlim, hvala na svakoj suzi, a najviše na svakoj molitvi - rekao je otac nestalog mladića u suzama.

Dodaje da ne odustaje i da će u Beogradu ostati dok god bude nade.

- Ja nisam važan, ja sam otac. Jedini koji je važan je moj sin. Ja sam normalan otac koji želi da nađe sina, moram sve ovo da uradim, a meni je srce raskidano. Matej je važan, niko drugi. Svi mi volimo svoju decu, želimo ih uvesti u život. Ja neću moći svog sina dovesti. Svi koji ga znaju, znaju da je to zaslužio po svojoj dobroti, po svojoj želji da radi, da živi... Mene je strah da Matej više nije živ, ali nada ne umire... No, vreme me demantuje - zaključuje otac.