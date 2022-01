MATEJEV MOBILNI JE KLJUČ?! Oglasio se hrvatski veštak: Evo šta bi moglo da ukaže na POTPUNI OBRT u slučaju nestalog Splićanina (VIDEO)

Šta krije mobilni telefon nestalog Splićanina?

Protiče i šesti dan potrage za Splićaninom Matejem Perišem koji je nestao u Beogradu u novogodišnjoj noći, ali još joj se ne nazire kraj. Rekom Savom, između tramvajskog i Brankovog mosta, danas je patroliralo više čamaca žandarmerije i policije.

Kako je pronalazak mobilnog telefona vrlo bitan za rekonstrukciju kretanja nestalog Splićanina, o tome šta bi i kako policija mogla da ustanovi pomoću aparata, priča Đuro Lubura, stalni sudski veštak za telekomunikacije u Hrvatskoj.

- Mobilni u slučajevima potrage za nestalom osobom može biti izvanredno pomoćno sredstvo, posebno ako država ima implementiran sistem 'Advanced Mobile Location' (AML) i ako mobilni nije ugašen. U konkretnom slučaju, prema mojim informacijama, Srbija, za razliku od Hrvatske, nema AML, koji hitnim službama u slučaju potrage za nestalom osobom omogućava precizno lociranje telefona, a čini se i da je mobilni nestalog mladića u trenutku pokretanja potrage već bio isključen - navodi Lubura, i nastavlja:

I u takvim situacijama policija može da dobije informacije o tome s kim je nestala osoba razmenila poziv ili SMS, te približno kojim se lokacijama kretala na temelju baznih stanica na koje je telefon bio spojen. Ti podaci se čuvaju u bazama lokalnog telekomunikacijskog operatera, nezavisno od toga što je nestali mladić u telefonu imao SIM karticu hrvatskog operatera i što telefon nije pronađen.

- Preciznost u gusto naseljenim područjima je veća jer je puno više baznih stanica s manjim područjem pokrivanja, pa se, kombinujući te podatke i informacije prikupljene s video-nadzornih sistema, može da se prilično dobro rekonstruiše kretanje nestale osobe. Na temelju podataka mobilne mreže može da se zna i gde je zadnji put mobilni bio aktivan, ali u konkretnom slučaju i jako važna informacija je li mobilni ugašen ili je samo nestao s mreže. Kad mobilni telefon ugasite, on mobilnoj mreži pošalje taj podatak, a to u ovakvim slučajevima može da ukaže na potpuno drukčiji razvoj događaja od, na primer, situacije kad osoba upadne u vodu i telefon zbog toga prestane da raditi - priča veštak.

Sigurnosne službe Republike Srbije vrlo su ozbiljne, dobro opremljene i kadrirane i uveren sam da će pronaći i ispravno tumačiti sve dostupne podatke kako bi nestalog mladića što pre pronaši.

Kako kaže bivši inspektor za otmice i iznude, Slobodan Mišković, snimci sa kamera su razjasnili neke stvari, ali bi bilo dobro i da se pronađe telefona nestalog mladića, koji je odmah prestao da radi. Potvrdio je i da su prijatelji Splićanina, koji su u noći nestanka bili sa njim u klubu "Gotik", i koji su prijavili nestanak, ispitani na poligrafu.

Podsećamo, Matej Periš (27), mladić iz Splita nestao je u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu. On je sa prijateljima bio u klubu "Magacin", bivšem klubu "Gotik", a oko 2.30 časova je otišao do toaleta. To je bio poslednji put da su ga drugovi videli.