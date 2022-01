ŠTA SE DEŠAVALO U KLJUČNIH 17 SATI? Policija pronašla plave patike, i odmah pozvala oca nestalog Mateja Periša - Evo šta je usledilo!

Ključno je, i na šta zasad nema odgovora jeste pitanje zašto je Matej napustio Gotik 30. decembra u 1.20 i društvo s kojim je bio te večeri. Nije poneo ni jaknu što ukazuje na to da se nameravao vratiti u klub.

- Policija me u petak nazvala i tražila da im potvrdim je li Matej imao bele ili plave patike. Imao je bele koje su sa strane imale plavo slovo V. Ja sam im prosledio fotografiju patika kakve je imao i Matej, jer ja imam iste takve. On je nosio broj 44/45 zavisno od modela, a ja nosim broj veće. Pitali su me to zato što su tokom potrage našli plave patike - istakao je Nenad Periš.

To je, kako piše zagrabački Jutarnji list, jedan od pokazatelja da policija proverava svaki mogući trag i predmet u potrazi za nestalim Splićaninom.

- Ja sam i u subotu bio na mestu potrage i uverio sam se da i dalje tragaju za Matejom. Ja ih ne pitam pojedinosti, pa ih tako nisam pitao ni gde i kad su našli te plave patike, kao ni za vezicu patika koja je nađena. Što se tiče opuška, mogu samo reći da Matej nije bio pušač - naglasio je Nenad Periš za "Jutarnji list".

Međutim, ako je na opušku izuzet trag DNK, policija koja sada ima sekvencioniran DNK Nenada Periša može ustanoviti poklapa li se taj trag sa Matejevim.

I dok svi iz društva s kojim je Matej bio u Beogradu ne žele kontaktirati s medijima, doznali smo da su dvojica od šestorice mladića koji su bili u Beogradu s Matejom braća Miro i Vinko Bokšić. Miro Bokšić ostavio je i svoj broj za kontakt, ali ne odgovara na pozive, dok s Vinkom Bokšićem takođe nismo uspeli stupiti u kontakt, piše "Jutarnji list".

Nedaleko od stana gde živi u Zagrebu Matej je parkirao svoj Audi A4 pre nego što su unajmili kombi i krenuli za Beograd. Pre povratka sreli su se s Matejevim ocem, s njima je policija u Beogradu obavila razgovore i poligrafski ih testirala i zaključila da nema nikakvog razloga da im ne dozvoli povratak u Hrvatsku.

S obzirom na to da je i premijer Andrej Plenković izjavio da poznaje Matejova oca Nenada, te da od trenutka kad je doznao za nestanak njegovog sina prati šta se preduzima da se pronađe, Nenada Periša pitali smo je li on i lično kontaktirao s premijerom Plenkovićem:

Ono što je ključno i na šta zasad nema odgovora je što se dogodilo i zašto je Matej napustio Gotik 30. decembra u 1.20 i društvo s kojim je bio te večeri. Nije poneo ni jaknu što ukazuje na to da se nameravao vratiti u klub. Poslednja ga je snimila kamera restorana "Sava Nova" na šetalištu uz Savu i to samo delimično jer prvenstveno snima perimetar terase. Na temelju ostalih snimaka nadzornih kamera i po baznim stanicama mobilnog telefona rekonstruirano je njegovo kretanje.

Ali, ostaje misterija tih 17 sati od trenutka Matejova izlaska iz "Gotika" do trenutka kad njegovi prijatelji dolaze u policiju i prijavljuju njegov nestanak. Dotada je Mateja na mobilni telefon više puta zvao otac, a na dan nestanka s Matejom je razmenio devet poruka.

O upotrebi pasa tragača koje srpska policija koristi tragajući za Matejom Perišem razgovarali smo sa Stjepanom Kosom, vlasnikom detektivske agencije koji je dosad obučio preko 3.000 pasa raznih specijalnosti i namena, piše "Jutarnji list".

Školovao je i pse za otkrivanje karcinoma preko uzorka urina, a bio je načelnik Odeljenja za zaštitno-tragačke pse na Policijskoj akademiji Ministarstva unutarnjih poslova od 1996. do 2002. godine.

- Psi tragači koje koristi policija u okruženju dele se na pse koji prate trag s tla i destrukciju na tlu ili drugim podlogama, tzv. vrući trag.

Kod takvih pasa tragača bitno je što su njihovi rezultati efikasni do otprilike 24 sata, a to zavisi od nekoliko parametara - pritsika vazduha, smera vetra, uvežbanosti psa, uvežbanosti psa i vodiča kao tima i sl.

Osim tih, kako kaže Kos, koriste se i psi koji prate trag na osnovu individualnog mirisa. Njihova upotreba, vremenski je daleko duža. Za upotrebu takvih pasa značajno je da je potreban izolovani individualni miris, objekta traganja - ljudi, životinje, predmeti.

Vrlo je bitno da se za takvo traganje, ako se radi o živim bićima, prikupi proverena informacija o viđenju ukoliko je to moguće, što znatno produljuje primenu takvih pasa tragača.

Prednost pasa tragača koji rade po individualnom mirisu je ta što psi prikupljaju mirisne čestice i iz vazduha, a ne samo s tla - kaže Kos

