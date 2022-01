U BEOGRAD STIŽE POLICIJSKI TIM IZ HRVATSKE: Priključiće se srpskim kolegama u potrazi za nestalim Splićaninom

Potraga za mladićem ušla je u 11. dan.

Potraga za Matejem Perišem, dvedesetsedmogodišnjim mladićem iz Splita koji je nestao u noći s 30. na 31. decembra 2021. godine u Beogradu, nastavlja se. Za njim se traga već 11 dana, objašnjenja o tome šta se dogodilo s mladićem i dalje nema.

Bivši inspektor za uviđaje, Branko Lazarević navodi kako misli da je Matej još živ.

- Ja bih to nazvao teških 11 dana i mučnih i napornih, ali to što nema informacija u javnosti, mislim da je dosta dobro i beogradska policija daje informacije na kapaljku i to je dobro - kazao je Lazarević.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Premijer Andrej Plenković komentarisao je potragu za Matejem Perišem.

- Što se tiče nestalog Mateja Periša, ja sam zatražio od našeg ministra Davora Božinovića da u Beograd uputi tim naših predstavnika policije, oni su već na putu. Želimo zahvaliti policiji u Beogradu na naporima, ali i dati doprinos u potrazi za Matejem Perišem. Činimo sve u interesu našeg državljana, dečka iz Splita koji je otišao u Beograd i, nažalost, nestao - kazao je.

- Ključno je da i porodica i cela hrvatska javnost dobije informaciju i sliku. To ćemo dobiti kad se istraže svi elementi - dodao je Plenković.

Nenad Periš, otac nestalog Mateja, navodi da je s prijateljima mladića u više navrata razgovarao.

- Svakodnevno kontaktiramo i u više navrata smo vraćali unatrag hronologiju celog puta, ne samo te večeri. Ono što sam ja dobio od njih su informacije koje su dali i policiji. Tamo su bili u dva navrata na razgovoru - kazao je Periš.