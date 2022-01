NASLEDNICI KRALJA AMFETAMINA DINAMITOM PLJAČKALI POŠTU! Uhapšeni otac i sin povezivani i sa STRIPTIZ-BAROM

B.M. i I.S. uhapšeni su zbog sumnje da su trgovali drogom nakon što je na njihovom imanju pronađeno više burića sa benzil hloridom, materijom za pravljenje sintetičke droge i pet kanistera sa amfetaminom. Osumnjičeni i njegovi sinovi I.S. i A.N., dobro su poznati policiji po više krivičnih dela.

- Otac ima čak 20 presuda za različita krivična dela, a hapšen je i u slučaju jednog poznatog striptiz-bara i diskoteke za koji se sumnjalo da je paravan za prostituciju, ali to nije dokazano - navodi izvor:

- Sinovi su hapšeni pre nekoliko godina zbog krađa u poštama, a A.N. se i dalje nalazi na robiji. Navodno, do sefova su dolazili postavljanjem dinamita. A.N. je navodno suđeno i zbog pokušaja ubistva braće iz jednog sela u okolini Požarevca. Inače, jedino I.S. ima svoje ime koje je dobio na rođenju, B.M. i A.N. su promenili imena.

Podsetimo, istražitelji proveravaju da li je materija koja je pronađena ukradena sa jednog stovarišta na kome se nalazila otkako je oduzeta Milanu Zarubici.

- Ima indicija da iza benzil hlorida stoji firma u kojoj je Zarubica bio na visokoj poziciji - rekao je izvor.