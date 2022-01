DEO SNIMKA KRIJE ISTINU O MATEJU: Plutajući objekat u Savi ostaje misterija, kao i LJUBIČASTI VIDEO

Nekoliko dana nakon što je nestao Matej Periš (27) u javnosti se pojavio snimak koji pokazuje navodno kretanje ovog Splićanina, a policija je, da bi otklonila sve nedoumice objavila svoj zvaničan video.

MUP-ova rekonstrukcija rešila je mnoge misterije vezane za kretanje nestalog Splićanina kobne noći, ali ono što je ostalo da "lebdi" nad ovim slučajem je sam kraj snimka, a to je - "plivajući objekat u reci".

Ustanovljeno je da je "ljubičasti" snimak nastao mobilnim telefonom, za razliku od svih drugih, koji su skinuti sa nadzornih kamera.

Postavlja se pitanje, ko je to snimao, zašto se ne ispita osoba koja je to snimila telefonom, šta je to u reci?

Ono što je ustanovljeno je da je snimak autentičan i da je nastao te noći.

- Lociranjem Matejevog telefona i baznih stanica, indikativno je kretanje jednog objekta u Savi. Vreme i trasa kretanja objekta u reci se poklapa sa kretanjem Matejevog telefona. Napominjem vreme i mesto se poklapaju sa Matejem. Pregledan je sav video-nadzor i sa novobeogradske strane, kao i sav video-nadzor ka Pančevačkom mostu, ali Matej nije uočen. Istraga MUP Srbije proširena je na Pančevo, Smederevo i Požarevac - rečeno je u našem MUP-u.



Na snimku koji je objavila naša policija prikazan je kadar ka Ušću Save u Dunav. Na njemu se vidi isto što i na "ljubičastom" da neko - ili nešto - pliva niz Savu ka Ušću. I ovde se vreme i mesto snimka poklapaju sa kretanjem Matejevog mobilnog telefona.

Načelnik kriminalističke policije u Hrvatskoj Antonio Gerovac je takođe potvrdio da je snimak kako se nešto kreće u vodi autentičan, te da je nastao te noći, ali da se ne zna šta je na njemu.

- Snimak iz vode je autentičan, ali ne bih ulazio u to da li to neko pliva ili je to neki predmet, utvrdiće dalja istraga. Srpske kolege otišle su toliko daleko da su kontaktirale i proizvođača mobilnog. S mobilnim možemo pomoći, to vam ne smem reći, ali deo mobilnog ćemo obrađivati i podatke dostaviti srpskoj policiji - rekao je on.



Međutim, pregledom svog raspoloživog video nadzora sa novobeogradske strane Save, kao i video nadzora ka Pančevačkom mostu, Matej Periš nije uočen.

To je za policiju jedna od indicija zašto pretražuju priobalje Save i Dunava. Potraga i dalje traje - ne samo u vodotokovima nego i u širem rejonu Beograda.



Radi se na obe reke, na Savi u Dunavu. Obaveštene su i kolege iz drugih uprava i svaka informacija do koje oni dođu ili mi se proverava i deli bez obzira koliko ona bila čudna - rekao je on i dodao da su kamere zabeležile kako Periš odlazi do reke, a to vreme se poklapa i sa baznim stanicama, koje su baš u to vreme uhvatile signal Matejevog telefona.

Podsetimo, Matej Periš nestao je u noći između 30. i 31. decembra kada je, u majici kratkih rukava, u žurbi, istrčao iz kluba "Gotik" u kom je bio sa prijateljima. Mladić je prvo istrčao na ulicu i pokušao da zaustavi taksi, međutim u tome nije uspeo jer je vozilo već bilo zauzeto. Potom je nastavio da trči dalje Travničkom ulicom.

Prema jednoj sumnji, jer se na sigurnosnim kamerama dotle beleži njegovo kretanje, Splićanin potom ušao u vodu kod restorana "Savanova". Iz kojih razloga i dalje nije jasno, kao što ni zvanično nije potvrđeno da je to on u vodi.

Hronologija nestanka i potrage za Matejem

30. decembar, 21.30h

Matej dolazi u Beograd sa prijateljima i odlazi na večeru.

31. decembar, 1.40h

Matej izlazi iz Gotika što niko od njegovih nije primetio.

31. decembar, 2.30h

Mateja snimaju kamere u blizini Beton hale kako trči i pokušava da uhvati taksi, a potom odlazi ka Promenadi gde silazi do reke.

31. decembar, 14.00h

Matejeva devojka Sanja zove njegove prijatelje da vidi gde joj je momak, tada saznaje da ga nema.

31. decembar, 18 sati

Splićani prijavljuju Matejev nestanak u policiji.

Mapa kretanja Mateja Periša u noći nestanka

1. januar

Hrvatska ambasada kontaktirala je sa porodicom nestalog mladića i obavestila da sarađuje sa MUP Srbije.

2. januar

U potragu za Matejem se uključila rečna policija. Njegov otac stiže u Beograd.

2. januar

Pojavljuju se informacije da je Matej izašao iz kluba da bi napolju obavio nuždu i da je upao u reku.

2. januar

Oglašava se MUP i saopštava da su u potragu za Matejem uključeni policijski službenici iz više organizacionih jedinica.

3. januar

Četvrtog dana potrage rečna policija je krenula u patrolu Savom i Dunavom do Pančevačkog mosta.

3. januar

Oglašava se predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji navodi da "policija ima skicu onoga šta je moglo da se desi".

3. januar

Pojavljuju se snimci iz noći nestanka na kojima se vidi Matej kako trči potezom pored reke.

3. januar

Matejevi prijatelji daju iskaz u policiji nakon čega odlaze nazad za Hrvatsku.

4. januar

U potragu za Matejem uključili su se i pripadnici ronilačke jedinice Žandarmerije koji na nekoliko lokacija zaranjaju u Savu i sonarom pretražuju dno.

4. januar

Pojavio se snimak kako Matej istrčava iz kluba.

4. januar

Mediji objavljuju da je policija pronašla pertle za koje se sumnja da imaju veze sa Matejem.

5. januar

Otac nestalog Mateja izjavljuje da je dao svoj DNK na analizu.

6. januar

Oglasila se Matejeva devojka.

6. januar

Oglašava se Viši javni tužilac Nenad Stefanović koji navodii da su donete naredbe za izuzimanje snimaka sigurnosnih kamera, kao i naredbe za veštačenje DNK profila sa mesta gde je mladić viđen poslednji put.

7. januar

Policija je pretraživala Dunav sve do Smedereva. Rađena je i pretraga uz obalu Pančeva, do granice sa Smederevom.

8. januar

Mediji objavljuju da se u potragu za Matejem uključio i Inteprol.

9.januar

Potraga je nastavljena i devetog dana, policajci termovizijskim kamerama pretražuju objekte u blizini Beton Hale, lokacije gde je Matej poslednji put viđen.

10.januar

Hrvatska policija krenula je u Beograd kako bi pomogla u potrazi. Rečna policija pretražuje Dunav i Savu, dok je potraga nastavljena i na obali iako pada sneg i potraga je otežana.

11.januar

Potraga je nastavljena. Otkriveno je da je Matejin telefon poslednji put lociran 31. decembra u blizini Velikog ratnog ostrva na ušću Save u Dunav. MUP Srbije saopštio je da se potraga nastavlja pretragom reke Save i pojedinih delova Dunava.

12. januar

Policija objavila video na kojem je prikazana rekonstrukcija kretanja Mateja Periša, a vanredno se obratila i hrvatska policija. Potraga je proširena na okolna mesta.