HAPŠENJE U KRAGUJEVCU: Opljačkao prodavnicu i mesaru - Radnicama pretio nožem!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, intezivnim operativnim radom, identifikovali su i uhapsili R. C. (1988) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio dva krivična dela razbojništvo.

Sumnja se da je on, tokom januara ove godine, ušao u jednu prodavnicu, a potom i mesaru u Kragujevcu i uz pretnju nožem od radnica uzeo novac od pazara. Pretresom stana R. C. policija je pronašla deo ukradenog novca, kao i predmete koje je osumnjičeni koristio prilikom izvršenja krivičnih dela. Takođe, policija je pretresom osumnjičenog pronašla kesicu sa 4,7 grama amfetamina, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava, zbog izvršenog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

