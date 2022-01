SRAMNO! PLENKOVIĆ PAKUJE AFERU SRBIJI? Zbog nestanka Mateja Periša šalje poruku da je Srbija NESIGURNA ZEMLJA!

Blažo Marković predsednik Sindikata policije istakao je da hrvatski premijer Andrej Plenković pravi prostora da Srbiju proglasi za nesigurnu zemlju na osnovu nestanka Splićanina Mateja Periša.

Marković je naveo i da, ukoliko je na snimku na kome se vidi osoba da pliva po Savi Periš, slučaj je jasan.

- Ja bih voleo da je to tako, ne valja ni jedno ni drugo, ni da je nestao, ni da je otet. Ako je ono stvarno završetak u Savi, onda je to kraj. Pitanje je samo kada će da izroni telo. Oni su svi angažovani, to je sada aktuelno. Imamo i našeg građanina iz Kruševca koji je nestao već osamnaesti dan - kaže Blažo Marković, predsednik sindikata policajaca za Kurir.

On je dodao da premijer Hrvatske Andrej Plenković pokušava da na diplomatski način ukaže da je Srbija nesigurna zemlja.

- Policija nema nikakve informacije, to je sve sada u domenu nečega pričam ti priču. Ono što insistiram, ako ispliva telo da bude zajednička komisija - pola njihovi, pola naši. Jer priprema se teren kod njih da se pokaže kako je Srbija nesigurna zemlja. Plenković nam šalje poruku, upakovanu sve lepo diplomatski, tako da je najpoštenije da to bude pola njihovi, pola naši - kaže Marković.

