9 VAŽNIH PITANJA, A ODGOVORA JOŠ NEMA?! Misterija nestanka Mateja Periša traje već 20 DANA, a evo šta je do sad zaista utvrđeno

Dvadesetsedmogodišnji Splićanin Matej Periš nestao je pre tačno 20 dana u Beogradu, a slučaj njegovog nestanka svakog dana postaje sve zamršeniji jer su brojna pitanja još bez odgovora.

Zašto je Matej u 1.40 nakon ponoći istrčao u majici kratkih rukava na ulicu, gde je krenuo, da li je išao da se s nekim nađe, da li je bio pijan ili pod uticajem narkotika, da li je sam ušao u vodu ili se nešto drugo dogodilo, šta su tačno policiji ispričali njegovi prijatelji o kritičnoj noći i šta je tačno Matej komunicirao sa Splićankom Majom koju je poslednju zvao? Na ova pitanja već 20 dana nema odgovora.

U međuvremenu, hrvatska policija došla je u posed prepiske prijatelja nestalog Splićanina Mateja Periša u kojoj se sa svojom devojkom dopisuje o nestanku druga, ali i onome šta se događalo kobne noći. Kako se može zaključiti po prepisci Matejevih drugova, kritične noći u "Gotiku" konzumirali su narkotike.

Potraga za Matejom Perišem nastavljena je istim intenzitetom. Rečna policija pretražuje Savu i Dunav, policija priobalje obe reke, hrvatska policija ispituje sve Matejeve prijatelje po nekoliko puta. Potraga je proširena i na gradove kroz koje protiče Dunav za slučaj da je reka telo nestalog Splićanina odnela dalje... Temperature su niske, voda je brza. Iako sve ukazuje na to da se Matej kobne noći utopio, njegova porodica ne gubi nadu da je i dalje živ.

Prema informacijama koje posedujemo, hrvatska policija je ispitala sve Matejeve prijatelje koji su u noći njegovog nestanka 30. na 31. decembar bili sa njim u izlasku u klubu “Gotik” u Beogradu. Pored toga, policija je došla i do svih poruka koje su ovi mladići koji su bili sa njim razmenjivali od 30. decembra do danas, a koje sada analiziraju kako bi utvrdili šta se kobne noći dogodilo. Među njima nalaze se i poruke koje je prijatelj nestalog Splićanina Božo, razmenjivao sa svojom devojkom Sanjom, dan nakon Matejevog nestanka i nekoliko dana nakon toga.

U porukama dan nakon nestanka Božo je konstatovao da ne zna šta je bilo Mateju, te se zapitao da su u pitanju "halucinogene droge ili nešto drugo slično". U prvom trenutku devojci je rekao da oni narkotike nisu uzimali i da ne zna šta se Mateju dogodilo, dok je u prepisci par dana kasnije rekao da su drogu uzeli nakon što je Periš otišao iz kluba.

- Njemu je Sanja potom odgovorila da ne veruje da je Matej uzeo nešto sam, “osim ako mu neko u tom điru po klubu nije ponudio”. Rekla je i da Matej nije žensko da mu neko drogu stavi u piće - kaže izvor "Blica" i dodaje da je Božo nakon toga samo rekao: “Stvarno ne razumem”.

Nekoliko dana nakon ovih poruka Božo se sa svojom devojkom dopisivao o nekim drugim temama, a pet, šest dana od Matejevog nestanka, kako dodaje naš sagovornik, oni ponovo pokreću temu Mateja.

"Može biti i to šta ti govoriš. Ali opet došao bi do Mira, rekao idem rešiti, ne bi mu rekao idem napraviti krug po klubu. Ne znam stvarno šta reći", glasi poruka Boža koju je poslao svojoj devojci, a u koju je "Blic" imao uvid.

Splićanka Maja u suzama o Mateju Perišu

Tada je njegova devojka pomenula Maju S. koju je Matej poslednju zvao neposredno pred nestanak. Kako je Sanja napisala svom momku: “možda je Matej usput upao u priču u tom điru sa čovekom. Možda nije planirao to. Ili ta Maja koristi i ta čuda, da mu je ona nekog rešila".

- Božo joj je na to odgovorio da može biti tako, ali i da koliko zna “Maja ne koristi”. Njega je Sanja potom pitala da li je Mateju bilo krivo “što ste vi sa Zadranima uzeli, a on nije”, na šta joj je mladić rekao da Matej to ni ne zna, te i da su “uzeli” nakon što je njihov prijatelj nestao - objašnjava naš sagovornik.

Nenad Periš: Ne gubim nadu da je živ

Nenad Periš, otac mladića Mateja koji je između 30. i 31. decembra nestao u Beogradu, posle još jednog sastanka sa predstavnicima beogradske i hrvatske policije, izjavio je da se potraga za njegovim sinom nastavlja najvišim intenzitetom.

- Bio sam u kontaktu s istražiteljima u MUP-u Srbije i MUP-u Hrvatske. Rečeno mi je da se sve aktivnosti i dalje provode najvišim intenzitetom, kako u pretraživanju terena na vodi i kopnu tako i u drugim potrebnim istražnim radnjama za rasvetljavanje celog slučaja - rekao je Periš.

On, kako kaže, do daljnjeg ostaje u Beogradu.

- Tu sam u Beogradu koliko god da sam potreban. Pomažem istražiteljima i čekam - kaže on.

Iako je, kaže, prošlo mnogo dana budi se i odlazi na spavanje s nadom da će pronaći sina živog, koiko god ta nada bila mala.

- Budim se i odlazim na spavanje s nadom. Svestan sam vremena koje prolazi, ali nadu ne gubim. Niti smem, niti želim, zbog svoga Mateja. Hvala svima koji rade na ovom slučaju i duboko zahvaljujem svima koji saosećaju i mole - rekao je Matejev otac.

Informacija za informacijom

Na osnovu snimaka sa sigurnosnih kamera u okolini Beton Hale, ali i šireg područja ovog dela grada, policija je rekonstruisala kretanje Mateja Periša kritične noći, a ono se poklapa i sa poslednjim signalima sa njegovog mobilnog telefona, sve ukazuje da je u prvim satima 31. decembra Matej sišao niz stepenice kod restorana "Savanova" i ušao u reku. Tu se najverovatnije i utopio. Međutim, nagađanja o tome šta se sve moglo dogoditi te noći se ne smiruju. U medijima su se pojavile informacije i da je Matej možda ušao u sukob sa navijačima Partizana koji obezbeđuju veći broj lokala u Beton Hali, a onda i da je neko gliserom došao po njega i da je zato i sišao do reke kod "Savanove". Veo sumnje pao je na izjave Splićanke Maje S. za koju je javnost tek pre nekoliko dana saznala da je upravo u noći 30. decembra Matej njoj slao poruke i zvao je. Splićanka je, nakon što je to otkriveno, obrisala svoje profile sa društvenih mreža i to je pokrenulo lavinu komentara i sumnju da ona nešto krije. Na kraju su se oglasili i njeni roditelji koji su rekli da se kobne večeri samo preko poruka čula s Matejem i da ništa konkretno o njemu ne zna osim što je predložio da se njeno i njegovo društvo kasnije te noći nađu i zajedno nastave provod u Beogradu.

Sumnja se i da Matejević šest prijatelja, sa kojima je u decembru doputovao u Beograd i sa kojima je te noći bio u klubu "Gotik" u Beton Hali, nešto kriju, jer već punih 20 dana za medije ne žele da kažu ni reč. Više puta ih je saslušavala i srpska i hrvatska policija i ostala je dilema šta su tačno ispričali šta se te noći događalo i zbog čega je Matej istrčao iz kluba, jer su oni, koji su bili s njim, to morali znati. S druge strane ako nisu znali gde je Matej otišao, kako je moguće da već posle 10 minuta nisu krenuli da ga traže? Na ova pitanja još konkretnih odgovora nema. Jedan od Matejevih prijateljakroz kratku komunikaciju s redakcijom "Blica" rekao je samo da su "policiji ispričali sve što su imali", kao i da žele da budu podrška i "policiji i njegovoj porodici" u potrazi i da im je jako teško zbog svega što se dešava. Nenad Periš, Matejev otac, takođe je rekao da je s njegovim prijateljima na vezi.

Međutim sumnja da li su kobne noći konzumirali narkotike je u javnosti ostala, jer policija ni u jednom trenutku na ovo pitanje nije želela da da odgovor.

Novi snimak i muški glas

Buru na društvenim mrežama u jednom trenutku pokrenuo je snimak na kom se vidi kako mladić, za kog se sumnja da je Matej, silazi do reke kod restorana "Savanova" i u 9 sekundi snimka čuje se muški glas kako kaže: "Sad ustani". Vrlo brzo je utvrđeno da se radi o presnimljenom snimku jer orignialni nema zvuk.

Naime, menadžer restorana "Savanova" Ljubomir Ilić potvrdio je da nadzorna kamera sa ovog restorana, koja je i uhvatila taj momenat, uopšte ne snima zvuk.

Dakle, zvučni zapis koji se čuje nije deo orignalnog video snimka. Na samom video snimku, može se videti odraz, odraz koji nastaje kada se mobilnim telefonom snima monitor.

Šta se do sada signurno zna?

- Jasno se vidi da Matej u 01.43 sata kreće iz Beton hale i sve sem ovoga je spekulacija. Ustanovili smo da pre njega i posle njega nema nikoga ko bi ga jurio! Nema interakciju sa drugim licima, osim sa taksistom u čiji taksi je pokušavao da uđe. I to je jedina interakcija s nekim na njegovoj trasi kretanja - objasnio je pre nekoliko dana inspektor MUP Srbije, koji je prezentovao rekonstrukciju mladićevog kretanja neposredno pre nestanka.

Inspektor je objasnio zbog čega taksista kog je Periš zaustavio nije mogao da ga poveze.

- Taksista je imao zakazanu vožnju i zbog toga nije primio Mateja. Pre i posle njega nema kretanja lica, ni vozila koja bi dovela do bilo kakve indicije da se radi o bilo čemu nasilnom što se tiče Matejevog kretanja. Takođe, Matej nije uočen ni u jednom drugom delu grada sem ovde i nije uočen ni njegov povratak na trasi kretanja - rekao je pripadnik MUP, pa nastavio:

- Lociranjem Matejevog telefona i baznih stanica, indikativno je kretanje jednog objekta u Savi. Vreme i trasa kretanja objekta u reci se poklapa sa kretanjem Matejevog telefona. Napominjem vreme i mesto se poklapaju sa Matejem. Pregledan je sav video-nadzor i sa novobeogradske strane, kao i sav video-nadzor ka Pančevačkom mostu, ali Matej nije uočen.

I hrvatska policija saopštila je zvanično da je utvrđeno da Matej te noći nije bio žrtva nikakvog nasilja.

- Ne postoji rupa u potrazi srpske policije. S druge strane, mi ćemo preduzeti određene radnje u odnosu na prijatelje, da se pojasne određene nedoumice koje postoje u delu nestanka. Moram da naglasim da Matej nije žrtva nasilja. Možemo reći da je osoba koja je bila odevene kao Matej došla do vode - istakao je načelnik Uprave kriminalističke policije Hrvatske Antonio Gerovac.

On je dodao da su "ključ istrage" Matejevi prijatelji.

- Srpska policija je detaljno s njima razgovarala. Ne mogu da iznosim detalje kada je reč o konzumiranju opijata. Što se tiče boravka celog društva, srpska policija je uradila kompletnu rekonstrukciju za svaki minut boravka u Beogradu. Hrvatska policija će preduzeti određene radnje u odnosu na prijatelje, da se pojasne određene nedoumice koje postoje u delu nestanka. Obavljaće se s njima razgovori dok god mi to smatramo da treba - rekao je tada Gerovac.

REKONSTRUKCIJA TRASE KRETANJA MATEJA PERIŠE

*01.43 - Matej napušta "Gotik" i kreće iz Beton hale

*01.44 - Matej nastavlja kretanje ka Karađorđevoj ulici

*01.45 - Matej nastavlja kretanje ka Brankovom mostu

*01.46 - Matej prolazi ispod Brankovog mosta, a na uglu Karađorđeve i Crnogorske ulice zaustavlja taksi

*01.47 - Matej iz Karađorđeve ulice ulazi u Travničku

*01.47 - Matej trči Travničkom ulicom u pravcu reke Save

*01.50 - Matej trči i dolazi do restorana "Savanova" na promenadi

*01.51 - Matej trči oko restorana, pa se spušta do vode

*02.03 - Uhvaćen signal mobilnog telefona, koji je u Savi

*02.05 - Objekat koji se kreće Savom podudara se s Matejevim kretanjem

