Dobričanin za Pink o tome da li Marko Miljković može da bude saradnik u slučaju kriminalnog klana VELJKA BELIVUKA! (VIDEO)

Zora Dobričanin Nikodinović, advokat, rekla je za Pink da na osnovu Zakona o krivičnom postupku Marko Miljković ne bi ni u kom slučaju mogao da bude svedok saradnik.

- Mi sada u Zakonu nemamo formulaciju svedok saradnik. Imamo formulaciju okrivljenog saradnika i imamo osuđenog saradnika, i imamo zaštićenog svedoka, što je nešto potpuno drugo. Okrivljeni saradnik postajete tako što ili krene inicijativa krene od tužilaštva prema vama ili od vas prema tužilaštvu preko branioca - rekla je Dobričanin.

Objasnila je kako neko može postati saradnik u jednom konkretnom slučaju.

- Da bi neko uopšte mogao da bude razmatran kao slučaj za okrivljenog saradnika on ne sme da bude organizator organizovane kriminalne grupe. Za organizatora ne važi to pravilo. On nikada ne može da bude okrivljeni saradnik, pogotovo što je organizator kriminalne grupe. Pre svega on najpre mora da sačini pisanu svojeručnu izjavu u kojoj će do detalja da opiše sve što zna kako o tom ili tim krivičnim delima za koja već odgovara, tako i sve što zna o bilo kom krivičnom delu u koje je upleten, jer ako bi se kasnije otkrilo da je nešto prećutao, on bi mogao da izgubi status - objasnila je ona.

Gordana Božilović Petrović, advokat, rekla je da je apsolutno moguće da neko ko je ubica bude okrivljeni saradnik u slučaju.

- Ovde je bitno da se zna da bi do sporazuma između tužioca i okrivljenog u vezi svedočenja, on svakako može biti član neke organizacije organizovanog kriminala, ali ne sme biti organizator - rekla je ona.

Potvrdila je i to da je potrebno da kaže sve detalje zločina koji su počinjeni, te da će na osnovu sud doneti odluku.