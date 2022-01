OVE DVE STVARI SU KLJUČ ISTRAGE! Policija identifikuje SVE koji su bili u Gotiku kobne noći, Matejev otac: 'Mislim da je pored Zadrana bio još neko'

Akcenat u istrazi je sada stavljen na podatke iz mladićevog telefona i na kontakte koje je imao kobne večeri.

Potraga za Splićaninom Matejem Perišem (27), koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu, traje i dalje, a akcenat u istrazi je sada stavljen na podatke iz mladićevog telefona i na kontakte koje je imao kobne večeri.

Matejev telefon, koji je lociran u blizini Velikog ratnog ostrva deset dana nakon mladićevog nestanka, od velike je važnosti za istragu. Zabeležena Matejeva komunikacija, smatra policija, mogla bi da doprinese razrešenju ove dvadeset tri dana duge misterije i agonije. Tako je, na osnovu dobijenih podataka, utvrđeno da je nestali mladić poslednji poziv uputio sugrađanki Maji Sopta, koja se te večeri nalazila u Beogradu.

Osim ovoga, veštačenje telefona posebno je važno za utvrđivanje tačnih lokacija na kojima je bio i njegovog kretanja u noći nestanka.

- Rečeno mi je da se proveravaju mobilni telefoni i Matejev mobilni telefon u smislu tačne lokacije, odnosno obavljanja tih kontakata i svega što se događalo te večeri - rekao je za rtl.hr. Nenad Periš, njegov otac.

Istraga će obukvatiti sve kontakte koje je Splićanin imao u klubu Gotik, u kom je provodio vreme te večeri do nestanka. Zato su, osim njegovih prijatelja ispitani i mladići iz Zadra koji su te večeri imali sto blizu njih, a sa kojima je Matejevo društvo te večeri ostvarilo kontakt. Pored njih, identifikovane su i osobe koje su se nalazile u njihovoj neposrednoj blizini i za stolovima oko njihovog.

- Čuo sam da su identifikovani posetioci koji su se nalazili u neposrednoj blizini stola za kojim je bio moj sin sa društvom. Oni sebe nazivaju Zadranima. Ali ja mislim da se ne radi samo o njima, nego još o nekim licima koja su bila tu sa strane - reči su Nenada Periša.

Odmah po prijavi ispitana sa su šestorica prijatelja sa kojima je na proslavu Nove godine došao u srpsku prestonicu, a njih, kako prenose mediji, po povratku u Hrvatsku ispituje i tamošnja policija.

Do ponovnog ispitivanja mladića došlo je nakon što je policija došla do poruka koje je jedan od njih razmenjivao sa devojkom, a u kojima se pominje droga. Navodno, u porukama koje je slao dan nakon nestanka rekao je da ne zna šta je moglo da dovede do Matejevog istrčavanja iz kluba i zapitao se da li bi razlog mogle da budu haluciogene droge, kada je rekao i da narkotike nisu uzimali, međutim, u porukama koje je slao nekoliko dana kasnije napisao je da je društvo uzelo opijate nakon što je Periš otišao iz kluba.

- Oko celog ovog slučaja sve više se vrti droga, a sada se postavlja pitanje da li su narkotici zapravo u centru problema i nestanka mladića. Krucijalno pitanje na kojem će insistirati jeste to da li je Matej bio drogiran, i ako jeste, kojom drogom. Sve više se sumnja da je nestanak povezan sa narkoticima, a inspektore će zanimati i od koga su ih nabavili - preneli su mediji reči izvora iz istrage.

Potraga za Matejem Perišem traje 22 dana, od trenutka kada su njegovi prijatelji 31. decembra prijavili da je prethodne noći nestao iz kluba Gotik u Beton hali u Beogradu.

Najvažniji trag su dali snimci sa sigurnostnih kamera na kojima je zabeleženo kretanje mladića po izlasku iz kluba, a kojima je utvrđena ruta kojom je Matej išao, sa kim je bio u kontaktu na ulici i koliko mu je trebalo vremena da dođe od Beton hale do mesta na Savskoj promenadi gde mu se na obali gubi trag.

Rečna policija je otpočetka uključena u potragu, a nakon pojavljivanja snimaka uključeni su i ronioci Žandarmerije koji su pretraživali korito Save na mestu gde je mladić, kako se sumnja, ušao u vodu i dalje nizvodno do ušća reke u Dunav.

Napušteni objekti u ovom delu grada pretraživani su termovizijskim kamerama, a u potrazi su se koristili i psi tragači.

Uz policiju, za Matejem su tragali i vatrogasci, pripadnici Mreže za opasnost Srbije, građani, ali do sada ništa nije dalo rezultat.