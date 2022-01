PRVO BIO AKTIVAN NA VIBERU, A SAD OVO: Promena na Metejevom Instagramu zbunila sve - evo o čemu se radi

Nagađanja ljudi dodatno je podgrejala informacija da je Matej pre dve večeri bio aktivan na Viberu u 21.53.

Nestanak Splićanina Mateja Periša intrigira ceo Balkan, pa se stalno pojavljuju nove teorije zavere. Nagađanja ljudi dodatno je podgrejala informacija da je Matej pre dve večeri bio aktivan na Vajberu u 21.53 časova. Ovu informaciju je potvrdio i njegov otac, Nenad Periš. On je objasnio da u ovoj situaciji nema mesta za teorije zavere, jer je njegov broj bio aktivan zbog rada MUP Srbije.

"Upoznat sam s tim od strane policije. Radi se o aktivnostima koje policija sprovodi u sklopu istraživanja svih detalja o ovom slučaju", rekao je Periš za medije.

Ipak, ono što je zbunilo mnoge je činjenica da se broj ljudi koje Periš prati na Instagramu iz dana u dan menja. Sada je otkriveno i zašto se to dešava:

"Matejevi prijatelji, koji su bili sa njim u noći nestanka su počeli da birišu svoje Instagram naloge. Samim tim opada broj ljudi koje on prati. Ako bilo ko od njegovih prijatelja deaktivira nalog, broj će se još smanjivati. Kada dođe do povećanja broja ljudi koje Matej pravi to se verovatno dešava jer je ranije poslao zahteve, a oni ga tek sada prihvataju", kaže izvor blizak istrazi.

Zanimljivo je da broj ljudi koji prati Matejev profil na mrežama iz dana u dan raste. Kako objašnjavaju psiholozi, narod je radoznao pa zbog toga dolazi na Matejev nalog.

Podsetimo, danas je 24. dan potrage za Matejem Perišem, s Splićanin je nestao u Beogradu u noći između 30. i 31. decembra. Iz potpuno nepoznatih razloga Periš je oko 1.20 posle ponoći istrčao iz kluba "Gotik" u kojem je bio sa društvom i od tada mu se izgubio svaki trag.