POZNATI PODACI KOJI ĆE ZAPANJITI JAVNOST! Bivši šef DB otkrio ime osobe koja je Belivuku NABAVLJALA KRTICE U POLICIJI

Veljko Belivuk i Marko Miljković, vođe kriminalne grupe koja je optužena za pet ubistava, u noći hapšenja 4. februara prošle godine krenuli su da beže u Bosnu i Hercegovinu.

Nakon privođenja na aerodromu "Nikola Tesla" 29. januara prošle godine, kada su direktno iz aviona kojim su doleteli iz Tivta privedeni na saslušanje, postali su oprezni. Već tada, kako se sumnja, počeli su da pripremaju bekstvo.

Nekoliko dana kasnije, čovek iz SBPOK, koji je imao poverljive informacije, dojavio im je da se priprema njihovo novo privođenje, te su oni planirali bekstvo čamcem preko Drine - otkriva izvor Kurira.

Novi detalji iz slučaja koji je zaintrigirao svet, a ne samo našu javnost, povod je bio za diskusiju u Jutarnjem programu Kurir televizije sa predsednikom Sindikata policije i policijskih starešina Blažom Markovićem i Božidarom Spasićem, bivšim šefom specijalnog tima službe Državne bezbednosti.

- Ovo je samo jedna od krtica u istrazi, još će tu isplivati podataka koji će zapanjiti našu javnost. Našu javnost najviše iritira činjenica da se u tim spisima, kontaktima i zvaničnim saznanjima pojavljuje deo državnog aparata, odmetnuti deo MUP i BIA. Kad mi znamo da se to dogodilo i imamo činjenice mi možemo sa punim kapacitetom da kažemo da je naša država stupila u borbu protiv mafije. Mafija ne može da deluje sama ako nije u dilu sa državom. Ove činjenice da su glavni akteri Belivuk i Miljković dobili informacije iz policije, pa od koga bi drugog i dobili - rekao je Božidar Spasić.

Marković smatra da je Hrkalovićeva obezbedila krtice.

- Ko je obezbedio krtice? Više iz je bilo. Mi smo osnovano sumnjali da je to Hrkalovićeva sve povezala, ali ko je nju osnažio? Ne može neko ispod nje da je ovlasti. Moramo da vidimo koga je ona to ovlastila, na koga je krenula. Mislim da su ti ljudi na kraju karike još uvek na slobodi. Svaka čast Kuriru na hrabrosti što je iznela ove informacije. Samo ne želim da nam se ponovi Đinđić - kaže Marković.

Spasić je objasnio na koja dva načina se vrbuje državni službenik.

- To je pitanje svih pitanja. Veoma lako, ono što je nažalost činjenica, vrlo lako mafija dolaze do policajaca koji mogu biti prevrbovani. Policija se godinama priprema da vrbuje kriminalca, i eto mi danas pričamo o tome kako kriminalac vrbuje službenika. Materijalni činilac je jedno, i druga metoda da je kod policajca sama razvijena ta želja. U ovom slučaju, vidimo da su to policijaci koji su došli preko neke veze. Kriminalci koriste državne resurse za svoje potrebe, a kad saberu sve policajci dobiju ili adekvatnu nagradu ili završe ovako. Deo tih policajaca se sada pritajio, misleći da se ne zna. Kad se određuje mera hapšenja, to se toliko raširi po policiji da o tome govori i na ulici - rekao je Spasić gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.