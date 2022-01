EVO ZAŠTO SE PETAR ISKRCAO U ŠPANIJI, PA NESTAO BEZ TRAGA: Kriminolog otkriva ko ima odgovor na ključno pitanje

Nakon iznenadnog pojavljivanja Petra Marčinka otvorila su se brojna pitanja na koje još uvek nema odgovora.

Pomorac Petar Marčinko, iz mesta Čepikuće u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, 1992. godine iskrcao se s broda Dubrovnik u španskom Hihonu. Od tada ga je Hrvatska policija vodila kao nestalog. Kako se saznalo pre nekoliko dana, Marčinko je živ i nalazi se u Španiji. Kad je nestao, imao je 39 godina. Krajem prošle godine u Ambasadi Republike Hrvatske u Madridu pojavio se čovek s pasošem SFRJ, predstavio se kao Petar Marčinko i zatražio hrvatski pasoš.

Petar Marčinko plovio je na brodu "Dubrovnik" dubrovačke Atlantske plovidbe kada se, kao 39-godišnjak, u aprilu 1992. godine iskrcao s broda u španskom gradu Hihonu i od tada mu se izgubio svaki trag.

Imao želju da ide za Kanadu

Prema nezvaničnim informacijama, Petar se iskrcao u Španiji sa željom da ode u Kanadu, gde mu, dakle, žive braća. nakon njegovog iznenadnog pojavljivanja, postavlja se pitanje šta je Marčinko radio 30 godina u Španiji. Da je bio u zatvoru, hrvatska policija bi dobila obaveštenje vlasti u Španiji. Da je bio beskućnik, sigurno bi bio legitimisan. Puno je pitanja na koje odgovori za sada ne postoje.

"Sve što znam znam iz medija. Ali ovo je dokaz onome što uvek govorim - ne treba gubiti nadu. Teško je reći što mu se motalo po glavi, ali znam što se radi u tim situacijama što se tiče policije. Pretpostavljam da su španske vlasti nešto učinile, ali i vlasti države u kojoj je matična luka broda. Onda je trebalo detaljno porazgovarati sa svim mornarima, videti je li kome nešto rekao. Neko od pomoraca morao je da zna odgovor na ta bitna pitanja", rekao je kriminolog Branko Lazarević.

Kriminolog se zapitao kako je mogao da funkcioniše sa jugoslavenskom dokumentima, a da ga niko nije legitimisao.

"Uostalom, što je jeo? Da je bio čudan, to bi policija vidjela, netko bi ga prijavio. Policija takve privodi. No, on se nije čudno ponašao. Je li bio član neke udruge ili sekte?", zapitao se Lazarević.

Jedno je sigurno - Petar nije napravio neki prekršaj, nije uradio ništa protivpravno. Da jeste, oni bi ga uhapsili. Verovatno je živeo na skrovitom mestu, među onima koje nije zanimala njegova prošlost, zaključio je kriminolog.

"Ja sam s njim delio cigare, što se kaže. Plakao sam juče kad me mala zvala: "Tata, naš Pero je živ", ispričao je Ivo Delalija iz Čepikuća.

"Govorili su svašta, da ga je ubio taksista, da ovo, da ono", rekao je Delalija. Sada ga žele što pre videti u rodnim Čepikućama, gde bi mu pripremili i feštu. "Voleo bih ga što pre da ga vidim, Ispekao bih jagnje odmah. Zato što sam s njim proveo i popio dosta", dodao je Delalija, pa dodaje:

"On je otišao pre nego što je počeo rat, a svakakve priče su se pričale. Jedna od njih da je pobegao od rata. To nije istina. Taj njegov nestanak s ratom nikakve veze nema", rekao je Delalija.

Prema određenim navodima, niko od njegove porodice više ne živi u rodnim Čepikućama. Majka mu je umrla, a dva brata žive u Kanadi. Treći brat je preminuo, a njegova udovica ne želi da govori za medije.

