ANGAŽOVAN SPECIJALNI TRAGAČ! Našao je telo Jelene Marjanović, sada traga za nestalim Matejem Perišem!

Potraga za nestalim mladićem Matejem Perišem (27) iz Splita traje gotovo punih mesec dana, a srpska policija neumorno pretražuje reku Savu, ali i kopno.

Koliko je potraga temeljna govori činjenica da je policija angažovala najbolje resurse, pa su tako za Matejem tragali i policijski psi sa vodičima iz Policijske brigade.

Dva nemačka ovčara, četvorogodišnji Olaf i jednoipogodišnji Aki Maki, pretraživali su obalu u dužini od oko dva kilometra, od restorana “Sava Nova” do ušća Save u Dunav, ispod spomenika na Kalemegdanu. Olaf je, inače, bio pronašao telo pevačice Jelene Marjanović koja je ubijena u Borči. Nije poznato da li i trenutno u potrazi za Matejem učestvuju isti psi.

Podsetimo, Periš je nestao nakon što je sa drugovima iz Splita izašao u klub “Gotik” u noći između 30. i 31. decembra. On je iz kluba istrčao bez jakne, trčao beogradskim ulicama, a potom se spustio do reke.

Nenad Periš: Gledam u mutnu vodu, možda mi je tu sin

Nenad Periš, otac nestalog Mateja, je pojasnio da potraga za njegovim sinom traje i dalje bez prestanka. On veruje da je njegov sin izašao iz kluba u majici jer je hteo brzo da se vrati.

– Kod sebe je imao 50 do 70 evra, da li je mogao time da plati piće, ne znam. Možda je krenuo do stana da uzme još novca. Karticu nije imao, ona je i sada kod mene – rekao je Periš i dodao: – Pitam se, kakav je ovo interes, šta se zapravo događa, u stranoj sam zemlji, tu sam s ljudima koje ne poznajem, ne znam gde mi je sin. Tu je neka voda u koju gledam, mutna je, da li je on unutra? To je jedan košmar – kazao je.