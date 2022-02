SKANDAL U PETOJ BEOGRADSKOJ GIMNAZIJI: Šefica računovodstva uhapšena zbog pronevere 15 MILIONA

Šefica računovodstva V Beogradske gimnazije S.Š. uhapšena je danas zbog sumnje da je proneverila oko 15 miliona dinara.

Sumnja se da je od 2007. do 2018. godine na svom računaru sastavljala naloge za prenos novčanih sredstava, u koje je unosila broj svog tekućeg računa otvorenog u Banci Intesa, te su sredstva sa računa gimnazije, koja su namenjena za plaćanje obaveza prema dobavljačima, odlazila na njen račun. Na taj je, kako se sumnja, način pribavila je protivpravnu imovinsku korist u iznosu preko 15 miliona dinara. Ona se tereti za krivično delo pronevera za koje je zaprećena kazna od dve do 12 godina zatvora. Uhapšena je u saradnji pripadnika MUP-a i Posebnog Odeljenja za borbu protiv korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Određeno joj je policijsko zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u tužilaštvo.

