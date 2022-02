OTELI DEČAKA, HTELI DA TRAŽE POLA MILIONA EVRA: Završeno suđenje ocu i sinovima!

Juče je u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici završeno suđenje optuženima za otmicu Petra M. (15), koja se dogodila pre dve godine u Staroj Pazovi, a izricanje presude zakazano je za ponedeljak, 7. februar.

Podsetimo, optuženi su Marku Jovišić, njegovi sinovi Lazar (23) i mlađi sin, koji je u vreme izvršenja krivičnog dela bio maloletan, kao i njihov drug Aleksa Mrđa (20). Kako je za Kurir rekao Goran Mitrović, otac oteteog dečaka, iznošenju završnih reči pred presudu prisustvovali su svi okrivljeni, ali i oštećeni mladić, kao i njihovi advokati.

- Okrivljeni su i ovog puta pokušavali da smanje svoju krivicu prebacivajući je jedni na druge. Njihovi advokati, a svako ima svog, iznosili su odbranu u nameri da im sud odredi što manje kazne - rekao je Mitrović i dodao da je on zajedno sa advokatom, koji njih zastupa, tražio najstrože moguće kazne za otmičare.

Podsetimo, Petra M. (15), u oktobru 2019. godine, na ulici su, dok se vraćao kući biciklom, presreli sinovi Marka Jovišića. Na silu su ga ubacili u automobil i odvezli u zabačenu vikendicu. U otmici dečaka, Marku Jovišiću i njegovim sinovima, pomogao je njihov drug Aleksa Mrđa. Dečaka su vezanog držali u napuštenoj vikendici, dok policija nije došla i spasila dečaka.

Namera im je bila da od porodice otetog dečaka traže otkup. - Očekujem maksimalne kazne. Planirali su mesecima otmicu. Stres koji je moje dete preživelo, a i mi sa njim, je strašan. To ne sme da se ponovi, a verujem da ćemo samo velikim kaznama to da sprečimo - rekao je otac žrtve.

Detalji otmice: Držali mu pištolj na slepoočnici Kobne večeri braća Jovišić presrela su Petra, koji je bio na bicikli. Imali su fantomke. Dečak je mislilo da hoće da mu ukradu bicikl i počeo je da se brani. Oborili su ga i vezali lancima, potom su pokušali da namame i njegovog brata. Pisali su mu poruke sa Petrovog telefona, ali je stariji dečak, po načinu pisanja, shvatio da to nije Petar. Kada su shvatili da starijeg dečaka ne mogu da namame, Petru su prekrili glavu duksericom, ugarali ga u kola i odvezli u napuštenu kuću. Dečak je na saslušanju rekao da se ne seća svega, ali i da mu je najteže bilo kada su mu držali pištolj na slepoočnici.

Kako je ranije Goran Mitroviće rekao za Kurir, ideja otmičara je bila da za otkup traže pola miliona evra, jer su znali da je Mitrović uspešan poljoprivrednik i da ima novca. Međutim, to im nije uspelo, jer je porodica brzo reagovala, alarmirala policiju, te je dečak pronaden živ i zdrav, a oni pohapšeni. Tokom sudskog postupka, koji traje dve godine, kako je objasnio Mitrović, došao je i do novih saznanja, a jedno od njih je da je najpre meta bio on.

- Na ročištu održanom 7. jula prošle godine, saznao sam da je kidnapovanje planirano godinu dana i da su se o tome dogovarali na Novom Beogradu. Navodno, Marko Jovišić je to ugovorio sa još dvojicom muškaraca, od kojih je jedan policajac, koga nazivaju "gospodin X". Neko od te dvojice, ne znam tačno ko, imao je finansijske proteškoće, jer je upao u probleme sa zelenašima, i otmica je planirana kako bi došli do neophodnih para. Prvo su hteli da kidnapuju mene. Pratili su me šest meseci i kada su shvatili da je to teško izvodljivo, tražili su drugu soluciju. U opticaju su im bile moje supruga i sestra. Međutim, došli su do zaključka da im je najlakše da mi kidnapuju decu. Hteli su oba sina, a na kraju su uspeli samo mlađeg, jer stariji nije naseo na poruke koje su mu otmičari slali sa bratovog telefona - rekao je Mitrović prošle godine za Kurir:

- Na početku postupka su se branili ćutanjem, a sada pokušavaju da umanje svoju krivicu. Marko Jovišić tvrdi da je pomagao da se moj sin pronađe, a on ga je i smestio u tu kuću.