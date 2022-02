U ĆELIJI VELJINOG TELOHRANITELJA PRONAĐENA 2 TELEFONA! Bivši šef DB insistira: HITNO SMENITI STRAŽU

Dva telefona pronađena su tokom iznenadnog pretresa zatvorskih ćelija.

U pritvorskoj sobi koju pripadnik klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, Filip Ivanovski zvani Fila deli s trojicom cimera, stražari otkrili mini-mobilni, čije posedovanje nije dozvoljeno

- Telefon u zatvorima nije ništa više neuobičajeno. To je mobilni telefon, može dase prenese i putem neke stvari koja se unosi. Stražarska služba koja to kontroliše, zapravo ne kontroliše. Može stražar odnosno komandir može da mu donese - rekao je bivši obaveštajac Božidar Spasić.

Tokom pretresa stražari su otkrili čak dva telefona "L8 star" i jedan USB uređaj za čuvanje memorije u ćeliji u kojoj je Ivanovski sa još trojicom cimera. On je tvrdio da telefoni nisu njegovi, ali su oni poslati na veštačenje kako bi se utvrdilo ko ih je koristio iza zidina Centralnog zatvora, u kom su ovakvi uređaji najstrože zabranjeni - otkriva izvor i navodi da je u toku istraga o tome ko je telefon i na koji način uneo, ali i ko ga je sve u ćeliji koristio.

- Dakle, nema šanse da nije unet neki telefon ili bilo koji predmet, a da to nije uneto, ili uz saglasnost ili uz prećutno gledanje i nepreduzimanje nikakvih mera. To se radi uz neku novčanu ili materijalnu dobit. Trebalo bi na svakih 15 dana menjati komandni sastav to jest stražarski sastav u zatvoru, jer se radi o grupi koja je veoma dobro organizovana. Imamo nauk da je ušla u naše policijske strukture, i verovatno u neke druge strukture. I vidimo da su bili pripremljeni za zatvorske uslove. Neko je to uneo, istraga već zna ko je i šta je. Posedovanje jednog takvog telefona u zavtvoru, i to takvm kriminalcu je opasno, on može da izdaje naređenja, ili da se unište tragovi ili čak da se likvidiraju sagovornici koji su spremni da razgovaraju. To je jedna ozbiljna situacija. To zahteva preispitivanje da li su takvi uslovi normalni za takve kriminalce, sa najtežim krivičnim delima - rekao je Spasić.

"Mini L8 star" - Jeftin i minijaturnih dimenzija

Mobilni telefon pronađeni u ćelijama Marka Miljkovića i Filipa Ivanovskog na internetu može da se kupi, i to po ceni od 10 do 20 dolara. U ponudi ga, za oko 2.000 dinara, imaju i pojedini domaći sajtovi.

Iako najmanji telefon koji postoji na tržištu, baterija mu traje i do dva dana, a specifičnost mu je i to što ima opciju promene glasa, pa tako može da se podesi da onaj ko zove čak uopšte nema muški, već glas žene ili deteta - otkriva naš sagovornik. Kako dodaje, praktičan je i zbog toga što se puni preko kabla koji se uključuje u televizor, koji je inače dozvoljen iza rešetaka. Debljina mu je, kako dodaje, tek jedan centimetar, širina 2,3, a dužina 7,2 centimetra.