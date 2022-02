EVO KAKO JE FUNKCIONISALA PREVARANTSKA ŠEMA: Na račun svoje firme oštetio 3 beogradske opštine za više od 10 MILIONA

Tokom akcije su pripadnici MUP RS izvršili pretrese objekata na teritoriji Grada Beograda.

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu je po osnovu rezultata predistražnog postupka izdalo nalog MUP-u RS za lišenje slobode sedam lica po osnovu sumnje da su zloupotrebom položaja odgovornog lica, te zloupotrebom službenih položaja omogućili pribavljanje protivpravne imovinske koristi u iznosu od preko 10 miliona dinara za PD Elita gradnja doo iz Beograda, a na štetu budžeta GO Čukarica, Go Vračar i GO Zvezdara, navodi se u saopštenju VJT Beograd.

Kako se dalje navodi, postupajući po nalogu tužilaštva, Odeljenje za suzbijanje korupcije MUP RS, je lišilo slobode:

V. K. odgovorno lice i vlasnika PD Elita gradnja doo Beograd, po osnovu sumnje da je tokom 2019. i 2021. godine, a po osnovu zaključenih ugovora o pružanju usluga sa GO Čukarica, Go Vračar i Go Zvezdara, sačinjavao račune u ime i za račun ovog privrednog društva sa netačnim – uvećanim vrednostima izvršenih usluga, a koje je dostavljao na naplatu i koji su naplaćeni na teret budžeta navedenih gradskih opština, a po osnovu kojih je pribavljena protivpravna imovinska korist u ukupnom iznostu preko 10 miliona dinara.

Takođe pod sumnjom da su pribavljanje navedene protivpravne imovinske koristi ovom privrednom društvu omogućila službena lica zaposlena u opštinskim organima, zloupotrebom svoje službene dužnosti i to sastavljanjem službenih isprava neistinite sadržine, te odobravanjem plaćanja fakturisanih usluga bez dokaza o tačnosti podataka - vrednosti izvršenih usluga, lišeni su slobode D. O., D.T., Ž.P., V.J i N.P. Nalog za još jedno osumnjičeno lice nije realizovan zbog trenutnog zdravstvenog stanja osumnjičenog izazvanog virusom kovid 19.

Tokom akcije su pripadnici MUP RS izvršili pretrese objekata na teritoriji Grada Beograda, a privođenje lica lišenih slobode uz krivičnu prijavu privedena nadležnom javnom tužilaštvu radi saslušanja će se realizovati tokom današnjeg i sutrašnjeg dana.