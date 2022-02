INCIDENT TOKOM MOLITVE ZA MATEJA! Dok se Periš molio za dete s Hočevarom, dogodilo se nešto nezamislivo!

Stanislav Hočevar se 4. februara molio sa Nenadom Perišem, ocem nestalog Mateja, kad mu je iz auta, parkiranog ispred crkve Svetog Ante Padovanskog, nepoznati lopov ukrao liturgijsko odelo i lične stvari.

Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar opljačkan je 4. februara u centru Beograda dok se u crkvi Svetog Ante Padovanskog molio za nestalog Splićanina Mateja Periša!

Hočevar se molio zajedno sa Matejovim ocem Nenadom Perišem, kad mu je nepoznati lopov razbio staklo na autu, parkiranom ispred crkve, i iz kofera na zadnjem sedištu ukrao liturgijsko odelo i druge lične predmete.

Potraga za lopovom

Policija je obavila uviđaj na mestu krađe, u Bregalničkoj ulici u Beogradu, a za lopovom se traga.

Beogradska nadbiskupija je u međuvremenu na svom sajtu objavila fotografije kofera i Hočevarovog automobila na kom je razbijeno staklo, uz molbu kradljivcu da vrati ukradene predmete.

- Nadbiskup je u petak, 4. februara, imao večernju misu u crkvi Svetog Ante Padovanskog u Beogradu. Nakon toga održana je misa za porodicu Mateja Periša, koji je u Beogradu nestao 31. decembra 2021. godine, kao i za njegov pronalazak. Posle toga, kofer u kom su bili liturgijsko odelo i stvari nadbiskupa Stanislava Hočevara odložen je u automobil. Nadbiskup se potom zajedno s ostalim sveštenicima i Nenadom Perišem, ocem nestalog Mateja, uputio u franjevački samostan Svetog Ante Padovanskog gde su svi zajedno nastavili molitvu - navodi se u saopštenju nadbiskupije, i dodaje:

- Za to vreme u dvorištu tog samostana nepoznata osoba je razbila staklo na vozilu i iz njega odnela kofer u kom je bilo liturgijsko odelo i druge stvari. O svemu je odmah obaveštena policija koja je obavila uviđaj. Eventualni pronalazači ukradenih stvari pozivaju se da se jave u nadbiskupiju ili najbližoj policijskoj stanici.

Nada se da je živ

Podsetimo, Splićanin Matej Periš je 30. decembra sa šestoricom prijatelja došao u Beograd, u provod. Iste večeri su otišli u klub "Gotik" u Beton hali, ali Matej je, u 1.43 posle ponoći iznenada izašao iz lokala, pa narednih devet minuta trčao do Sava promenade, do restorana "Savanova", gde je snimljen nadzornim kamerama da silazi do reke.

Iako sve ukazuje na to da se Matej utopio i da je telo Sava odnela u Dunav, njegov otac i dalje gaji nadu da mu je sin živ.