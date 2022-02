Krstić doveden na saslušanje u tužilaštvo: Sumnjiči se za prevaru sa otpadom tešku 10 miliona dinara

Juče su u Tužilaštvu saslušana dva Krstićeva saradnika koja su puštena da se brane sa slobode.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu počelo je saslušanje Vojkana Krstića, vlasnika firme "Elit gradnja" d.o.o. Beograd i prvog čoveka Spasilačkog centra Srbije.

Juče su u Tužilaštvu saslušana dva Krstićeva saradnika koja su puštena da se brane sa slobode.

Podsećanja radi, Više javno tužilaštvo Beograd, POSK, je po osnovu rezultata predistražnog postupka dana 9.02.2022 godine izdalo nalog MUP RS za lišenje slobode 7 lica po osnovu sumnje da su zloupotrebom položaja odgovornog lica, te zloupotrebom službenih položaja omogućili pribavljanje protivpravne imovinske koristi u iznosu od preko 10 miliona dinara za PD Elita gradnja doo iz Beograda, a na štetu budžeta GO Čukarica, Go Vračar i GO Zvezdara.

Krstiću je juče određen policijski pritvor do 48 sati.

Tokom akcije su pripadnici MUP RS izvršili pretrese objekata na teritoriji Grada Beograda.

pročitajte još KRSTIĆEVI OPŠTINARI ISPITANI: Tužilaštvo traži da im se zabrani komunikacija sa svedocima

Autor: