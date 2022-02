Izvor: Blic.rs, Foto: Tanjug/MONTENEGRO POLICE VIA AP, FOTO/STRANA.UA | |

NARKO-RAT IZMEĐU ALBANSKE MAFIJE I KAVČANA? Nakon zaplene 7 tona kokaina ubijen je ALBANSKI MAFIJAŠ, a trag vodi do crnogorskog klana

Ubistvo Albanca Ergisa Dašija (34) u Ekvadoru otvorilo je temu o komešanju podzemlja koje nastavlja da vodi krvavi rat oko prevlasti, a njegova likvidacija je potvrdila da "kavački" klan, uprkos tome što im je vođa Radoje Zvicer u bekstvu, ne miruje. Sumnja se da je "smaknuće" Ergisa naručio upravo pomenuti klan iz Crne Gore.

Naime, on je upucan u restoranu u "Gvajakilu" koji se nalazi u luci u Ekvadoru iz koje odlaze velike pošiljke droge i to upravo one koje idu preko "kavačkog" klana.

- Daši je bio veza između albanske i ruske mafije, a ubijen je na licu mesta. Bila su dva napadača, od kojih je jedan nosio buket cveća, što je svojevrsna poruka u smislu odlaska na groblje. Ubijeni je vodio tajni život u Ekvadoru, gde nije imao dosije, a bio je umešan u trgovinu kokainom. U napadu je povređena i žena (26) - otkrio je izvor iz tamošnje istrage.

Prema jednoj verziji priče, Albanci su prijavili policiji, da u Crnu Goru stiže jedan veliki tovar kokaina čiji su vlasnici "kavčani" i time ujedno prekršili sveto pravilo da nema "cinkarenja". Ta droga je ubrzo zaplenjena. Pretpostavlja se da je reč upravo o sedam tona "belog praha" koji je nađen sa natpisima S.R.B. i R.S.B.

Navodno su tom dojavom hteli da ih malo sklone sa tržišta.

Prema drugoj verziji priče, Zvicerovi "pajtosi" su preuzeli veći deo distribucije u Evropi nakon što je "kavački" klan oslabljen na prostoru Crne Gore i Srbije. To je, prema rečima upućenih, zasmetalo Albancima u Ekvadoru koji su sa "kavčanima" sklopili dogovor o saradnji.

Inače, rat između ova dva klana počeo je, prema navodima ljudi iz istrage, još prošle godine kada je ubijen Bardok Planaj, zvani Kum.

Navodni šef albanske mafije, izrešetan je u martu prošle godine, dok je bio u automobilu u Skadru, a sumnja je odmah bačena na pripadnike "kavačkog klana". Pre pucnjave, Planaja su pratila dvojica napadača, koji su ga sustigli nekih 150 metara od kuće u kojoj je živeo. Oružje iz kojeg su pucali pronađeno je u automobilu zapaljenom na prilazima Skadru.

- Kao potencijalne ubice šefa albanske mafije, označeni su "kavčani". Sumnja se da je u pitanju droga, od koje su ova dva klana zarađivala, navodno je okidač za likvidaciju bio gubitak droge - preneli su albanski mediji.

Inače, Planaj je bio glavni osumnjičeni u nekoliko mafijaških istraga, uključujući šverc droge, pranje novca, a pred poterom italijanske policije njegovi ljudi su 2014. u more bacili 210 kilograma droge.

Inače, prema nezvaničnim podacima Interpola, u Ekvadoru boravi oko 3.000 Albanaca koji se rade u narko kartelima.

Kancelarija UN za drogu i kriminal je u izveštaju konstatovala da su se organizovane kriminalne grupe s Balkana pozicionirale u sam vrh evropskog tržišta drogom i da su količine koje nabavljaju sve veće.

Klanovi iz Albanije i Crne Gore imaju svoju "stalnu postavu" u zemljama Latinske Amerike, ali i u zemljama Evrope preko kojih se obavlja tranzit. Škaljarski i kavački klan tesno sarađuju s mafijama iz susednih zemalja jer je tržište narkotika u EU teško najmanje 30 milijardi evra. Očigledno je da je došlo do problema koji nije mogao lako da bude prevaziđen, a i ubistvo u Gvajakilu to dokazuje.

Nemiri u Crnoj Gori: "U Luci Bar je postavljen eksploziv, ako ne obavestite policiju, za 10 minuta ceo grad leti u vazduh"Da u Crnoj Gori ne miruju "duhovi" svedoči i lažna dojava o bombi zbog koje je evakuisana cela Luka Bar. Evakuisano je oko 1.000 zaposlenih u Luci i preduzećima koja posluju na ovom prostoru.

Prema nezvaničnim saznanjima, broj sa kog je javljeno da je u toj Luci postavljena eksplozivna naprava registrovan je u inostranstvu.

Policija je kontrolisala sva vozila koja izlaze iz Luke, a kontradiverzione ekipe su sve "prečešljale".

Centralu Radio Bara sa nepoznatog broja je pozvala muška osoba navodeći: "Ovo je anonimni poziv. U Luci Bar je postavljen eksploziv, ako ne obavestite policiju, za 10 minuta ceo Bar će odleteti u vazduh".

Zvicer u bekstvu

Radoje Zvicer pobegao je u februaru prošle godine neposredno nakon što su uhapšeni njegovi saradnici Veljko Belivuk, Marko Miljković i ostatak ekipe.

Prema pisanju medija, vođa "kavačkog" klana već u martu nije zatečen u svojoj kući u kotorskom naselju Kavači. Crnogorska policija upala mu je u kuću 28. marta. Njegovo bekstvo se poklopilo i sa otkrićem holandske policije koja je razotkrivajući distribuciju kokaina na prostoru skandinavskih zemalja i prateći rute došla upravo do "kavčana" i plana likvidacije. Tom prilikom je raskrinkan plan koji je napravljen za ubistvo Podgoričanina Milića Minje Šakovića, za koga se sumnja da je učestvovao u likvidaciji vođe navijača "Partizana" Aleksandra Stankovića zvanog Sale Mutavi, koji je, dok je bio živ, bio prijatelj i šef Velje Nevolje.

Zvicer je poslednji put, navodno, lociran u Brazilu. Preko Bosne i Hercegovine napustio Balkan, a potom mu je, kako se sumnja do Južne Amerike, jedna stanica bila Španija. Pojedini mediji su objavili da je Zvicer bio lociran u Parizu.

Očigledno je da je Zvicer imao jake pomagače, kao i dobro pripremljenu logistiku i sigurne lokacije, obzirom da je "ispario" dok je bio na merama.