PONOVO SE OGLASILA ALEKSINA MAJKA! ŽENA SE SLOMILA, kroz suze poručuje sinu: Sve ti opraštam i molim SAMO ZA JEDNU STVAR

Potraga je trajala više od mesec dana.

Šta je nateralo Aleksu Stankovića (21), momka iz Kruševca koji je posle 43 dana potrage pronađen u jednom iznajmljenom stanu u Beogradu, da nestane bez traga i da odluči da se ne javi porodici koja je za njim tragala?

Odgovor na ovo pitanje je i dalje pod velikim velom misterije, pošto je Aleksa ispričao u policiji da je svojevoljno otišao od kuće i da ga niko na to nije naterao. Poslednje informacije govore i da se Aleksa vratio u Beograd i da će tu nastaviti samostalan život.

Aleksina majka Olivera pokušala je da dočara kroz kakav pakao je prošla i kako sada, posle svega, gleda na ono što joj je priredio sin.

– Od tog 28. decembra, kada je nestao, moj život se sveo samo na to da ga pronađem živog i zdravog. Rekli su mi u policiji da živi i radi na Vračaru, da je tu zaposlen u nekoj firmi. Laknulo mi je. Gotova je agonija – navodi Olivera.

POŠALJI PORUKU, MAKAR JEDNOM MESEČNO

Osećaj sreće, pa osećaj brige i straha, kako ona navodi, stalno se smenjuje.

– S obzirom na to da sada znam da je živ, neka radi onako kako je rešio. Kada mi je sa 19 godina rekao da želi da ide u Kanadu da radi, nisam ga podržala, smatrala sam da je premlad. Sada, posle svega, više ne želim da ga sputavam. Podržavam ga u svemu i jedino želim da mi se, makar jednom mesečno, javi, pošalje poruku. Samo da mogu mirno da spavam, da se više ne brinem – opisuje Olivera.

Ona dodaje i da se sa sinom još uvek nije videla, ali da ne može da dočeka da ga zagrli.

– Posle ovoliko dana, koji su za mene predstavljali večnost, nemam snage da se vraćam na to sa njim. Potrudiću se da ne pominjem, da zaboravim, a kada ga budem videla, samo ću ga zagrliti i izljubiti, reći mu da podržavam svaku njegovu odluku – kroz suze navodi Aleksina majka.

PROMENIO BROJ DA GA NE OPTEREĆUJEM

Kako je njen sin izjavio u policiji, a kako Olivera prenosi, Aleksa nije znao da je njegova majka raspisala potragu za njim.

– On je ostavio uključen telefon, ali kako sam mu često pisala i zvala ga, on je broj promenio kako ga ja, valjda, ne bih opterećivala i ubeđivala da se vrati kući. Znam da je izjavio da nije znao da je za njim raspisana poternica i da se vodi kao nestalo lice, rekao je da se slobodno kretao, radio, družio. Kada bude dobio sutra svoje dete, uvideće koliko sam se brinula. Mladost to ne razume. Ništa mu ne zameram – navodi ona.

Kako objašnjava Olivera, nakon dovođenja u Kruševac da da izjavu, Aleksa se video sa bratom i sestrom.

DOBRO JE, ČAK SE I UGOJIO

– Aleksa se, nakon davanja iskaza, vratio u Beograd i tu će nastaviti svoj život, a ima planove da ode u Kanadu. On je bratu i sestri objasnio da je napustio kuću jer želi da se osamostali, da ima svoje planove koje planira da ostvari i neće se vraćati u Kruševac. U Beogradu radi onlajn, dobro se snašao, dobro je, ugojio se i ja mu želim svu sreću – istakla je majka. Takođe, Olivera navodi da je prezahvalna Nenadu Perišu i Igoru Juriću.

– Kao što sam se Bogu molila za svog sina, nastaviću da se molim i za nestalog Mateja. Samo ja znam kroz koju agoniju njegov otac prolazi, a moja se samo, Bogu hvala, dobro završila. Nadam se da ću se radovati i ja njegovoj sreći kada gospodin Periš sa sinom u zagrljaju ode kući, svojoj porodici – zaključuje Olivera.