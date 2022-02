'PREBIJANJE INSPEKTORA JE SRAMOTA SRPSKE POLICIJE!' Da li Dijana Hrkalović ima upletene prste u ovaj slučaj?

Pre nekoliko dana, Danilo Stojanović, bivši načelnik Službe za kiminalističko-obaveštajne poslove (SKOP) i Milutin Radovanović, koordinator u direkciji policije brutalno su pretukla kolegu M. V. koji ima teške telesne povrede u vidu preloma vilice, frakturu lobanje i prelom ruke. Policajac M. V. je napadnut sa leđa i prilikom prvog udarca je pao u nesvest, a dvojica napadača su bez obzira na to nastavila sa brutalnim prebijanjem i udarcima.

Blažo Marković iz Sindikata policije kaže da je sve što se dogodilo izuzetno opasno, i da ukoliko se ovakve stvari nastave, to neće biti dobro po policiju, a ni po bezbednost Srbije. Kada je u pitanju povezanost sa Dijanom Hrkalović, Marković kaže da je potrebno podrobno ispitati ovaj slučaj.

- On je inspektor Interpola, on nema veze sa ovim, on je samo podigao glavu i pretučen je - komentariše Marković.

Kako je dodao, Interpol ima podatke o dvojici napadača, i postavlja se pitanje, kako je pretučeni pronađen.

- Mi sada trebamo da vidimo šta sada. Treba da pozovemo kolege da rade svoj posao. Nazire se već rešavanje, sada je tu doktorka, i koja treba da napravi red u glavi. Ovo mi se dopada... - objašnjava Marković.

Kako je dodao, Grujičić je jaka i stamena žena, i od nje se zasigurno mnogo očekuje kada je u pitanju budućnost naše zemlje.

Govoreći o slučaju pretučenog kolede, Marković navodi da je najveći problem to, što je on zasigurno imao neka saznanja.

Predrag Savić, advokat, ističe da je napad na inspektora udar na ugled policije Srbije.

- Ovo ne odgovara etičkom kodeksu. Oni nisu postupali prema etičkim normama, što je potrebno i onda kada ste van posla. Oni mogu da budu suspendovani i nakon posla. Njihova uloga se ne završava kada skinu uniformu, van posla... Kada policajci čine krivična dela, kada na brutalni način pretuku kolegu... To je rušenje etičkih normi - priča Savić.

- Krajnje je vreme da neko odgovara za sve što se događa - priča Savić.

Kako dodaje, i ako je u sve što se desilo upletena Dijana Hrkalović, vreme je da se na takve stvari konačno stavi tačka.

