TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA PANČEVAČKOM MOSTU! Kolona vozila do centra Beograda

Teška saobraćajna nesreća dogodila se oko 15.30 na Pančevačkom mostu.

Kako piše Alo, nesreća se dogodila u smeru od Beograda prema Pančevu, na samom ulazu u naselje Borča.

Za sada nije poznato ima li teže povređenih ili preminulih.



Saobraćaj je u potpunom zastoju što je dovelo do velikih gužvi u smeru prema Pančevu, a kolona automobila seže sve do centra Beograda, odnosno do Bulevara Despota Stefana.

