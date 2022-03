'IMAO JE LOŠ NUMERIČKI KOD!' Najnovija saznanja o Meteju Perišu LEDE KRV! Teška porodična karma!

Za Splićaninom Matejom Perišom ceo region traga od 30.12.2021. godine kada je nestao.

MUP Srbije i hrvatska policija koja je dolazila u Srbiju dva puta više puta su rekonstruisale događaj, ali na veliku žalost mladiću se gubi svaki trag.

Razne teorije, magovi i vidovnjaci su zvali policiju i davali neistinite tvrdenje, koje je policija uprkos svemu proveravala. Poslednja objava se našla na Fejsbuk stranici "Podrška za Mateja", gde je objavljen video u kojem se govori o nestalom Splićaninu i njegovim prijateljima koji su bili sa njim u Beogradu kobne noći.

Kako se govori u videu, Matej nije bio neko ko je konzumirao alkohol i opijate, ali su njegovi prijatelji i njihova reakcija većini diskutabilni.

- Matej je bio veliki čovek ali dete u duši, bio je nasmejan i uvek veseo. Imao je prijatelje koji ga uvek zbog naivnosti uvuku u loše situacije, iz kojih je on izlazio jako lepo, jer je rođen pod srećnom zvezdom, ali i ima svog anđela čuvara. Njegova loša karma je zbog porodice, kada je trebao da živi u inostranstvu, ali njegove loše odluke su upravo znakovi karme njegove porodice koja ga prati i lošeg numeričkog koda koji naglašava na tragičan ishod. On se mesecima nalazio u teškoj situaciji i imao je konfuziju u glavi! On je ušao u splet loših okolnosti, alkohol i opijati nisu za njega i proračuni pokazuju da je tragičan ovaj ishod - kaže Miša Zomban za medije.

Podestimo, nakon što je Matej nestao njegovi prijatelji su sve vreme ćutali, da bi 31.12.2021. obavestili policiju kasno popodne, dok su do toga ćutali i išli u agenciju da potvrde karte za doček Nove godine.

Takođe, Matejeva prijateljica Maja Sopta je više puta davala izjavu, budući da se po njenim rečima nije javila Mateju na telefon kada ju je pozvao u noći kada je nestao. Detektivi poručuju da Maji ne veruju mnogo, ali će sve njene reči proveriti MUP koji danonoćno češlja svaki deo grada u potrazi za nesalim momkom.