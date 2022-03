PORODIČNO NASILJE U TRSTENIKU: Oca (82) i majku (69) tukao metalnim štapom, pa se zaključao!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Trsteniku brzom i efikasnom akcijom uhapsili su A. L. (1972) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

On se sumnjiči da je jutros u porodičnoj kući metalnim štapom udario osamdesetdvogodišnjeg oca i šezdesetdevetogodišnju majku i naneo im lake telesne povrede.

A. L. je potom otišao u drugu kuću u okviru porodičnog domaćinstva, u kojoj se zaključao, a policija ga je pronašla i uhapsila.

On se, takođe, tereti i da je nad roditeljima vršio psihičko nasilje. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Trsteniku, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.