MAJKA UBIJENOG ĐOKIĆA OTKRILA NOVE DETALJE O DŽONIĆU: Požuteo je tih dana, s kosom dignutom uvis REKLA I ŠTA JE TRAŽIO OD KOMŠIJE

Stojanka Đokić, majka Gorana Đokića (57), vlasnika menjačnice iz Aleksinca, koji je zverski ubijen sa suprugom Gordanom (56) i ćerkom Lidijom (25) oko ponoći 26. septembra u rodnom mestu Moravac, otkrila je nove detalje monstruoznog zločina.

Kao i sumnju da prvoosumnjičeni penzionisani vatrogasac Goran Džonić krije saučesnika. Ona sumnja da je u pitanju neko koga se Džonić strahovito plaši.

- Goran je monstrum koji još nije ispričao zašto je ubio moju decu, a nadamo se da će na suđenju biti primoran da kaže bolesne motive za to da tri bezgrešne duše usmrti. Kad ih je ubio, svaki dan nam je dolazio u kuću i zvao nas telefonom da bi ispitivao šta smo čuli, šta se zna, da bi dalje zavaravao tragove. Pitao me je da li je nađen Goranov pištolj, a ja nisam znala ni da ga je imao. Rekao nam je da je u Žitkovcu čuo da su nađeni zapaljeni. A pre toga je tražio kamion od N., komšije iz sela, da navodno prebaci neki šut. Hteo je da prebaci moju mrtvu decu, da sakrije njihova tela. N. mu nije dao kamion jer je bio zauzet. Džonić je bio požuteo tih dana, s kosom dignutom uvis, verovatno od straha da se ne razotkrije trostruko ubistvo, a ja sam verovala da žali moga sina, snaju i unuku - ispričala je Stojanka i briznula u plač. Krhka starica dalje kaže da niko od Džonićevih ukućana nije dobrodošao u njenoj kući iako su familija jer sumnja da su Džonićeva žena i sinovi Stefan i Milan, takođe osumnjičeni za ubistvo Đokića, znali da je on ubio Đokiće.

- Nisu ni pokušavali da dođu, ali ja ih ne bih ni primila. Žena i sinovi su sigurno znali da je ubio moju decu jer su zajedno s njim trošili pare koje je uzeo iz kola mog sina pošto je ubijen sa ženom, koja je svakog lepo dočekala, i ćerkom, predivnom mirnom devojkom koja mrava zgazila nije za svoje mlade godine. Nisu se pitali odakle mu pare da vrati Ivanu Džoniću dug, nego mu je žena išla dva dana zaredom u kafanu da se provodi - ispričala je Stojanka za Srpski telegraf.

U besanim noćima i danima, kakvi su joj svi otkad je ostala bez sinovljeve čitave porodice, Stojanka kaže da se često pita zašto je Goran Džonić ubio brata od daljeg strica kad mu je on uvek pomagao i beskrajno verovao. Pretpostavlja da je, između ostalog, bio ljubomoran na žrtvu. - Moj Goran je imao poverenja u Džonića i stalno mu je pozajmljivao novac, a kobne noći je dva puta kolima prošao ispred naše kuće dok smo sedeli u dvorištu i nije se javio, a uvek je ranije dotrčavao kad bi video Goranova kola. Mom Goranu je bilo sumnjivo i pitao se naglas: "Prođe Raša, što se ne javi, evo skoro mesec dana me ne zove", a ispostavilo se da je on tada kovao plan kako da mi ubije decu. Nije mi jasno šta je Džonić radio s tolikim novcem. Stalno su kukali kako nemaju para, te da duguje nekome non-stop, a otac i majka mu imaju devizne penzije. I monstrum ima lepa primanja, ai sinovi i snaja su mu zaposleni - rekla je Stojanka.

Neutešna majka, svekrva i baka zaključila je da će suđenje Goranu Džoniću pratiti u sudnici, koliko god da je slaba, jer želi da čuje sve motive za ubistvo i sazna pravu istinu, a istakla je da njen bol neće umanjiti ni doživotna kazna zatvora za Džonića.

- Malo je da ga osude i na smrt - procedila je Đokićeva na kraju razgovora.

