PODRUM PUN DROGE! U dve akcije policija zaplenila više od 30 kg marihuane i POLA KILOGRAMA KOKAINA!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u dve odvojene akcije, zaplenili su ukupno 32 kilograma marihuane i pola kilograma kokaina.

Tada su uhapsili M. S. (1989) i R. P. (1963) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dok je krivična prijava za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga podneta protiv četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca.

Marihuana i kokain u novobeogradskom podrumu

Policija je prilikom pregleda 44-godišnjeg muškarca pronašla manju količinu marihuane koju je, kako se sumnja, prethodno kupio od osumnjičenog M. S., u čijim podrumskim prostorijama u Novom Beogradu je pronađeno oko 17 kilograma marihuane, oko 500 grama kokaina, pet elektronskih vagica za precizno merenje, veća količina novca i dva vozila sa štekovima sa paketićima marihuane.

Takođe, pretresom prostorija M. S. su pronađena i dva pištolja zbog čega se tereti i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Pas otkrio drogu u nabudženom braniku

U drugoj akciji, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije i Upravom carina, na Graničnom prelazu Gostun uhapšen je R. P. Policija je pregledom automobila kojim je upravljao osumnjičeni, u konstrukcionoj šupljini branika vozila pronašla oko 15 kilograma marihuane, spakovane u 30 paketa.

Osumnjičenom M. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, nakon čega mu je sudija za prethodni postupak odredio pritvor do 30 dana.

Osumnjičenom R. P. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Užicu.