UBIJAJU SATARAMA, VILAMA, NOŽEM ZBOG PIĆA I RUČKA: Žene ubice brutalnije su od muškaraca!

Jasmina S. (44) sumnjiči se da je pre desetak dana ubila svog supruga Sinišu, njegovo telo umotala u ćebad i držala u dnevnoj sobi, pa polivala omekšivačem kako bi ublažila neprijatne mirise! Zločin koji je šokirao Srbiju otrkiven je kada su njihova zajednička deca otišla kod komšije sa Jasmininim oproštajnim pismom i ispričala da se "mama ubila, a tata je u bolnici".

Komšija je pozvao policiju koja je u dnevnoj sobi zatekla mrtvog Sinišu, dok je Jasmina pronađena u besvesnom stanju sa povredama vrata jer je pokušala da izvrši samoubistvo. Ona se, navodno, u bolnici probudila i priznala inspektorima da je ubila muža.

U prošlosti smo imali niz slučajeva u kojima su žene osumnjičene i osuđene zbog svirepih ubistava. Psihijatar Ivica Mladenović objašnjava da su ubistva koja žene počine često brutalnija od onih u kojima su muškarci osumnjičeni.

- Žene, uslovno rečeno, ubijaju sa predumišljajem. Za razliku od muškaraca koji uglavnom ubijaju u afektu, one, zbog toga što su fizički slabije, ali i zbog toga što duže trpe, donose svesnu odluku da izvrše ubistvo - priča Mladenović:

- Pošto duže trpe, u njima se akumulira bes koji odjednom biva oslobođen i zbog toga često dolazi do iživljavanja nad žrtvama, upravo da bi se osvetile za patnje koje trpe godinama.

Andrej Kubiček, istraživač-saradnik sa Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja ranije je za Kurir objasnio da žene ubice posle zločina ne beže niti pokušavaju da sakriju ubistvo, već uglavnom mirno čekaju policiju.

- Iz ponašanja žena posle ubistva vidimo da su zapravo one tu žrtve. Znaju šta su uradile i ne pokušavaju da sakriju to, one ostaju i prijavljuju ubistvo - rekao je Kubiček.

Glumica satarom ubila mamu i babu

Glumica Teodora Viktorović osuđena je na 30 godina zatvora zbog ubistva majke i bake Ljiljane i Ivanke Đukić. Jezivi zločin dogodio se 2. marta 2015. godine u Mileševskoj ulici na Vračaru. Viktorovićeva, inače unuka glumca Mihajla Viktorovića, posle svađe sa majkom uzela je sataru koju je pronašla u kuhinji i ubila najpre mamu, a potom i baku koja je spavala. Posle zločina oprala je ruke, probudila muža koji je spavao, pa se zaključala u kupatilo i popila tablete i alkohol.

Ćerka političara iskasapila i zapalila komšinicu

Jelena Špagović, ćerka političara Saše Dujovića, optužena je za ubistvo starice Majde Garović (80), koju je prema optužnici, ubila 15. juna 2019. godine. Sumnja se da je ona namamila svoju komšinicu da se sastanu, ubila je a njeno telo potom iskasapila i spakovala u kofer, koji je kasnije odvezla do Krčedina i zapalila ga u jednom kontejneru. Špagovićeva je optužena da je baku ubila iz koristoljublja, zbog 2.500 evra. Sa njom je prvobitno bio uhapšen i njen brat, za koga je utvrđeno da nije učestvovao u ubistvu.

Ubila muža zbog pića

Jasmina B. osumnjičena je da je u novembru prošle godine ubila svog muža Milorada B. u kući u Surčinu u kojoj su stanovali. U trenutku zločina, u kući je bio jedan od njihovih sinova koji se tuširao. Navodno, Milorad se kobnog dana vratio kući iz kafane, posvađao se sa suprugom koja je dograbila nož od 15 centimetara i izbola ga. Oružje je posle ubistva bacila iza šporeta. Sin koji je naišao, pokušao je da pomogne ocu, a ona je mirno sačekala policiju u dvorištu i predala se.

Vilama ubila svekrvu zbog ručka

Kristina Kulčar ubila je vilama svoju svekrvu Iboju Vargu u julu 2019. godine u selu Poljanice kod Bečeja, posle svađe oko kuvanja ručka. Kulčar, koja je u tom trenutku bila u šestom mesecu trudnoće, svekrvu je brutalno tukla i udarala vilama u dvorištu porodične kuće. Kada je njen suprug, sa kojim ima dvoje dece, došao, ona mu je rekla "Ubila sam tvoju mamu".

Autor: