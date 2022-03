'BELA BOJA U VODI MOŽE DA POSTANE CRNA!' Stručnjak izneo JEZIVE PODATKE: Utopljenik će se upoređivati i sa tragom Mateja Periša!

Nakon što je pecaroš pronašao leš u poodmakloj fazi raspadanja juče u Dunavu kod Kostolca, pojavile su se razne spekulacije o tome ko bi to zapravo mogao biti, a stručnjak za Kurir otkriva kako vremenski uslovi utiču na leš i šta sve utiče na telo dok pluta po vodi.

Kako mediji saznaju, obdukcija tela iz Dunava je zakazana, a istražitelji će sa tela uzeti i DNK profil koji će uporediti sa uzorcima nestalih osoba u bazi, kako bi se utvrdio identitet.

- To praktično znači da će se biološki trag utopljenika upoređivati i sa tragom Mateja Periša (27) iz Splita, koji je nestao uoči dočeka Nove godine u Beogradu. Takođe, DNK će se uporediti i sa profilima žrtava Veljka Belivuka i njegovog monstruoznog klana, čija tela do danas niđu nađena - objašnjava naš izvor upoznat sa slučajem.

Stručnjak, koji je želeo da ostane anoniman, za Kurir je objasnio da dok se ne uradi DNK analiza, ne treba isključiti ni jednu mogućnost.

- To što su nečije patike bile bele boje, ne znači ništa, jer su dugo u vodi, pa je moguće da bela boja od algi i mulja postane crna. Takođe, to što nema odeću može da se obrazloži da u vodi ima svega, pa nije isključeno ako se negde zakačio da su se pocepale pantalone i spale... To što je telo presečeno napola, ne mora da znači da je to uradio čovek. Može biti da je telo, dok je plutalo, a plutalo je u sredini, licem okrenutim ka dnu u vertikalnom položaju, udarilo u nešto ili je neki brod naleteo i preseao ga - kaže stručnjak:

- U reci ima svega, i riba i drugih životinja, tako da kada je telo presečeno napola one su ga izgrizle i dovele do neprepoznatljivosti.

Sagovornik Kurira, koji dobro poznaje vodu, objašnjava da to što je pronađeno telo u lošem stanju, ne mora da znači da je dugo u vodi.

- Na leš utiču vremenski uslovi, kao i šta se sve nalazi u vodi. To ne može niko da predvidi, pa nam se na prvu loptu čini da je telo godinama u vodi, a zapravo može biti svega nekoliko meseci - zaključuje stručnjak.